M jak miłość. Tylko ona może ujawnić, kto jest ojcem dziecka Kasi. Laborantka Anna jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa! - ZDJĘCIA

Koleżanka Kasi, laborantka Anna wróci w nowym sezonie "M jak miłość"

Powrót laborantki Anny w "M jak miłość" po wakacjach może oznaczać tylko jedno - kłamstwo Kasi o ojcu jej dziecka nie będzie dłużej bezpieczne! Katarzyna Russ i Paulina Lasota pozowały razem na planie serialu, nie zdradzając przy tym, jak przebiegnie kolejne spotkanie tych bohaterek.

Tak Kasia w "M jak miłość" zmusiła Annę, żeby sfałszowała wyniki badań DNA dziecka

Przypomnijmy, że w finale sezonu "M jak miłość" w 1871 odcinku Kasia dostała już pierwsze wyniki badań DNA, które zleciła w tajemnicy przed Jakubem i Mariuszem. Wykazały, że to nie z kochankiem zaszła w ciążę, że ojcem jej dziecka jest Jakub. Załamana Karska wzięła los w swoje ręce! Gotowa kłamać nawet do końca życia. Nie tylko ukryła wynik testu przed Jakubem i Mariuszem, podarła kartkę, ale skontaktowała się też z laborantką, Anną Sokołowską, która była jej winna przysługę.

To właśnie do laboratorium, gdzie ona pracuje, Kasia zaciągnęła Jakuba. A Karski, nieświadomy, że jego żona jest do takiej intrygi zdolna, zgodził się, by test wykonano w tym "zaufanym" laboratorium…

- Przyjmiesz każdy wynik? - zapytał Jakub. - Każdy... - I jeśli test wykaże, że to ja jestem ojcem powiesz Mariuszowi prawdę? - To nie będzie łatwe, ale chyba nie będę miała wyjścia... - zapewniła zakłamana Kasia.

Szantaż Kasi wobec Anny w "M jak miłość". Jakiego haka ma na koleżankę z laboratorium?

W finale ostatniego odcinka "M jak miłość" przed przerwą Kasia zmusiła Annę, by wynik kolejnego badania sfałszowała. Tak, by wykazał, że dziecko nie jest z Jakuba, że ojcem jest Mariusz! Przebiegła lekarka posunęła się nawet do szantażu, wyciągając niewygodną tajemnicę z przeszłości Anny. Wygląda więc na to, że Kasia ma na Annę jakiegoś haka. Wszystko wyjaśni się w "M jak miłość" po wakacjach.

- Wiesz, o co mnie prosisz? Chcesz, żebym sprzeniewierzyła się swoim zasadom. To chyba najgorszy dzień w całej mojej zawodowej karierze! - Tak? A ja myślałam, że ten dzień miał miejsce kilka lat temu, kiedy to ja wyświadczyłam ci wielką przysługę i dzięki mnie uniknęłaś naprawdę poważnych kłopotów... Obiecałaś wtedy, że zrobisz wszystko, żeby mi się odwdzięczyć. Absolutnie wszystko... - Jeśli to wyjdzie na jaw... - Nie wyjdzie! Posłuchaj, tu chodzi o moje życie... Po prostu zbadaj inną próbkę i zapomnij o całej sprawie! Nikt na tym nie ucierpi. Wręcz przeciwnie, zrobisz wielką przysługę trzem osobom...

Jakub w "M jak miłość" nie dostał wyników badań DNA dziecka Kasi. Nie wie, że nie jest ojcem

Chociaż na koniec "M jak miłość" Jakub nie dostał jeszcze sfałszowanych wyników testów DNA na ojcostwo, to Anna załatwiła sprawę po myśli Kasi. Dzięki niej ta mogła podzielić się z Mariuszem "radosną" nowiną o ciąży, o tym, że będą mieli dziecko.

- Załatwione, tak jak chciałaś. Jutro wyniki będą na stronie i będą wykluczające twojego męża... - Dzięki Anka. Jesteś wielka, naprawdę... - Nie dzwoń do mnie więcej! Nigdy - zastrzegła Anna.

Czy w "M jak miłość" po wakacjach Anna ujawni prawdę, kto jest ojcem dziecka Kasi?

Spotkanie Kasi i Anny w nowym sezonie "M jak miłość" może być zapowiedzią, że dręczona wyrzutami sumienia laborantka ujawni, kto naprawdę jest ojcem dziecka, powie Jakubowi i Mariuszowi, że obaj padli ofiarami kłamstwa ukochanej kobiety.