M jak miłość. To ona postawi Pawła na nogi po śmierci Franki? Pomoże mu pozbierać się po stracie żony - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-01-17 10:49

W 1907 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) kompletnie się załamie, gdy tym razem lekarzom już nie uda się uratować życia Franki (Dominika Kachlik)! Zduńskiej pęknie tętniak jeszcze przed planowaną operacją, a medykom nie uda się opanować krwawienia. Góralka umrze, osieroci małego Antosia (Mark Myronenko) i pozostawi swojego męża w ogromnym smutku i rozpaczy. Ale pogrążony w żałobie Zduński w końcu się podniesie w kolejnych odcinkach "M jak miłość", gdy u jego boku pojawi się właśnie ta osoba? Koniecznie poznaj szczegóły, dowiedz się o kogo chodzi i zobacz ZDJĘCIA!

Dramat Pawła po śmierci Franki w 1907 odcinku "M jak miłość"!

W 1907 odcinku "M jak miłość" Paweł pogrąży się w ogromnym bólu, smutki i rozpaczy po stracie ukochanej żony. Niestety, tym razem lekarzom już nie uda się uratować Franki, której po rozmowie, a właściwie ostatnich pożegnaniach z bliskimi pęknie tętniak, czego medycy już nie zdołają opanować. Góralka umrze, osieroci malutkiego Antosia i zostawi męża samego z synem.

I choć w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Paweł będzie mógł liczyć na wsparcie najbliższych - Piotrka (Marcin Mroczek), który nie odstąpi go w szpitalu na krok, Kingi (Katarzyna Cichopek), Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i z pewnością także i Barbary (Teresa Lipowska), gdy w końcu dowie się o śmierci Franki w opiece nad synem, bo obiecają to one góralce jeszcze przed jej odejściem, to jednak sam wciąż będzie potrzebował pomocy!

Psycholożka Judyta pomoże Pawłowi podnieść się po stracie Franki w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Ale w kolejnych odcinkach "M jak miłość" i sam Paweł bez niej nie pozostanie! Rafał Mroczek pochwalił się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Pauliną Chruściel, a więc serialową psycholożką Judytą Kosowską. Aktor zwrócił się z zapytaniem do fanów serialu, którzy szybko pośpieszyli z odpowiedzią, widząc ich razem w kontekście śmierci Franki.

- Co łączy tych dwoje @mjakmilosc.official - zapytał aktor, na co z odpowiedzią już pośpieszyła jedna z fanek - Terapeutka wspiera cię w trudnych chwilach po stracie...

I wiele wskazuje na to, że trafiła ona w punkt i faktycznie Judytą będzie tą osobą, która w kolejnych odcinkach "M jak miłość" pomoże Pawłowi stanąć na nogi po śmierci Franki. No bo kto lepiej pomógłby Zduńskiemu przejść żałobę jak nie psycholożka.

A prywatnie także bliska przyjaciółka jego matki, która także będzie mieć wobec Marysi dług wdzięczności za pomoc w odzyskaniu swojego ojca Karola (Stanisław Brejdygant)!

Zduński jeszcze będzie miał dla kogo żyć w nowych odcinkach "M jak miłość"!

Na zdjęciu Mroczka widzimy uśmiechniętych aktorów, co może wskazywać na to, że u boku Judyty w nowych odcinkach "M jak miłość" Paweł faktycznie przeżyje żałobę, stanie na nogi i po odejściu żony zacznie żyć dalej. A nawet znów zacznie się uśmiechać.

Tym bardziej, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" wciąż będzie miał dla kogo, gdyż przecież nie zostanie zupełnie sam tylko z Antosiem, który w tej sytuacji także ogromnie będzie go potrzebować, gdy już nie będzie u jego boku matki. I wygląda na to, że Zduński w końcu się podniesie i sprosta temu wyzwaniu! A to wszystko będzie możliwe właśnie dzięki Judycie? Upewnimy się już niebawem!

26 zdjęć
