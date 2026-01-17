M jak miłość. To ona postawi Pawła na nogi po śmierci Franki? Pomoże mu pozbierać się po stracie żony - ZDJĘCIA

Dramat Pawła po śmierci Franki w 1907 odcinku "M jak miłość"!

W 1907 odcinku "M jak miłość" Paweł pogrąży się w ogromnym bólu, smutki i rozpaczy po stracie ukochanej żony. Niestety, tym razem lekarzom już nie uda się uratować Franki, której po rozmowie, a właściwie ostatnich pożegnaniach z bliskimi pęknie tętniak, czego medycy już nie zdołają opanować. Góralka umrze, osieroci malutkiego Antosia i zostawi męża samego z synem.

I choć w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Paweł będzie mógł liczyć na wsparcie najbliższych - Piotrka (Marcin Mroczek), który nie odstąpi go w szpitalu na krok, Kingi (Katarzyna Cichopek), Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i z pewnością także i Barbary (Teresa Lipowska), gdy w końcu dowie się o śmierci Franki w opiece nad synem, bo obiecają to one góralce jeszcze przed jej odejściem, to jednak sam wciąż będzie potrzebował pomocy!

Psycholożka Judyta pomoże Pawłowi podnieść się po stracie Franki w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Ale w kolejnych odcinkach "M jak miłość" i sam Paweł bez niej nie pozostanie! Rafał Mroczek pochwalił się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Pauliną Chruściel, a więc serialową psycholożką Judytą Kosowską. Aktor zwrócił się z zapytaniem do fanów serialu, którzy szybko pośpieszyli z odpowiedzią, widząc ich razem w kontekście śmierci Franki.

- Co łączy tych dwoje @mjakmilosc.official - zapytał aktor, na co z odpowiedzią już pośpieszyła jedna z fanek - Terapeutka wspiera cię w trudnych chwilach po stracie...

I wiele wskazuje na to, że trafiła ona w punkt i faktycznie Judytą będzie tą osobą, która w kolejnych odcinkach "M jak miłość" pomoże Pawłowi stanąć na nogi po śmierci Franki. No bo kto lepiej pomógłby Zduńskiemu przejść żałobę jak nie psycholożka.

A prywatnie także bliska przyjaciółka jego matki, która także będzie mieć wobec Marysi dług wdzięczności za pomoc w odzyskaniu swojego ojca Karola (Stanisław Brejdygant)!

Zduński jeszcze będzie miał dla kogo żyć w nowych odcinkach "M jak miłość"!

Na zdjęciu Mroczka widzimy uśmiechniętych aktorów, co może wskazywać na to, że u boku Judyty w nowych odcinkach "M jak miłość" Paweł faktycznie przeżyje żałobę, stanie na nogi i po odejściu żony zacznie żyć dalej. A nawet znów zacznie się uśmiechać.

Tym bardziej, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" wciąż będzie miał dla kogo, gdyż przecież nie zostanie zupełnie sam tylko z Antosiem, który w tej sytuacji także ogromnie będzie go potrzebować, gdy już nie będzie u jego boku matki. I wygląda na to, że Zduński w końcu się podniesie i sprosta temu wyzwaniu! A to wszystko będzie możliwe właśnie dzięki Judycie? Upewnimy się już niebawem!