M jak miłość. Tak się zmienią Mostowiakowie! Nowa twarz odmłodzonej Barbary to nie wszystko - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-08-27 21:09

Powrót "M jak miłość" na antenę TVP po długiej, trwającej cztery miesiące przerwie wakacyjnej, przyniesie ze sobą sporo niespodzianek. ZWIASTUN nowego sezonu "M jak miłość" nie pozostawia wątpliwości, że w obsadzie zajdzie sporo zmian. Ale zmieni się także wygląd rodziny Mostowiaków, Barbara (Teresa Lipowska) wyraźnie odmłodnieje, ale także inni bohaterowie przejdą spektakularne metamorfozy. Produkcja "M jak miłość" ogłasza początek nowego sezonu i ujawnia, jak teraz będą wyglądali Mostowiakowie. Zobacz to na ZDJĘCIACH.

Zmiany u Mostowiaków i nowi bohaterowie w "M jak miłość" od września 2025!

Zmiany u Mostowiaków w nowym sezonie "M jak miłość" są nieuniknione! I nie chodzi tylko o wygląd bohaterów, z seniorką rodu na czele. Ze zdjęć promujących premierowe odcinki jesienią wyłania się nowa twarz Barbary, wyraźnie odmłodzonej, a także metamorfozy innych ulubieńców z ekranu. Największą niespodzianką będą nowe postacie, które zburzą spokój w Grabinie. 

Jedną z nich będzie na pewno pewna Niemka, o imieniu Agnes, która jesienią w "M jak miłość" przyjedzie do rodzinnej wsi Mostowiaków w poszukiwaniu Artura Rogowskiego (Robert Moskwa). Okaże się, że to córka Elsy Meyer, zmarłej ukochanej męża Marysi (Małgorzata Pieńkowska) jeszcze z czasów studiów w Hamburgu. 

Ale w Grabinie w odcinkach "M jak miłość" od września pojawią się też inni bohaterowie, którzy wpłyną na losy bliskich Barbary, szczególnie jej wnuków: Mateusza (Rafał Kowalski) i Natalki (Dominika Suchecka). Młody Mostowiak na studiach na WAT pozna z atrakcyjną koleżankę z roku Majkę (w tej roli Matylda Giegżno), z kolei nową rywalką Natalki zostanie tajemnicza Paula (w tej roli Marcelina Kieres). 

Do życia Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski) na początku następnego sezonu "M jak miłość" wkroczy małżeństwo Brzezińskich (Grzegorz Kowalczyk i Natalia Lesz), które sprowadzi na nich same kłopoty! I to tuż przed ślubem. 

Nie przegap: M jak miłość. Kama rozmyśli się przed ślubem z Marcinem? Ucieknie i nie będzie z nią kontaktu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Z kolei zagrożeniem dla Zduńskich i Rogowskich staną się wiejski bogacz, Walat (Szymon Mysłakowski), i jego syn, szalejący na quadach Dominik (Bartosz Surówka). 

Zobacz koniecznie: M jak miłość. To on doprowadzi do makabrycznego wypadku Zduńskich w Grabinie! Ranny Paweł w krytycznym stanie- ZDJĘCIA

Kiedy wróci "M jak miłość"? Data startu nowego sezonu opóźniona!

Produkcja "M jak miłość" na oficjalnej stronie serialu, a także na profilach na Facebooku i Instagramie ogłasza już, że premiera nowego sezonu nastąpi w poniedziałek, 8 września 2025. Mimo wcześniejszych zapowiedzi TVP, że "M jak miłość" wróci już w poniedziałek, 1 września, następny sezon zacznie się z opóźnieniem. 

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Rozwód, ślub, potworny wypadek i nowy bohaterowie

Polecany artykuł:

Zmiany w M jak miłość. Tych aktorów zabraknie w obsadzie w następnym sezonie! Z…
M jak miłość. Tak się zmienią Mostowiakowie! Nowa twarz odmłodzonej Barbary to nie wszystko. Produkcja ogłasza powrót serialu - ZDJĘCIA
17 zdjęć