M jak miłość. Tak się zmienią Mostowiakowie! Nowa twarz odmłodzonej Barbary to nie wszystko - ZDJĘCIA

Zmiany u Mostowiaków i nowi bohaterowie w "M jak miłość" od września 2025!

Zmiany u Mostowiaków w nowym sezonie "M jak miłość" są nieuniknione! I nie chodzi tylko o wygląd bohaterów, z seniorką rodu na czele. Ze zdjęć promujących premierowe odcinki jesienią wyłania się nowa twarz Barbary, wyraźnie odmłodzonej, a także metamorfozy innych ulubieńców z ekranu. Największą niespodzianką będą nowe postacie, które zburzą spokój w Grabinie.

Jedną z nich będzie na pewno pewna Niemka, o imieniu Agnes, która jesienią w "M jak miłość" przyjedzie do rodzinnej wsi Mostowiaków w poszukiwaniu Artura Rogowskiego (Robert Moskwa). Okaże się, że to córka Elsy Meyer, zmarłej ukochanej męża Marysi (Małgorzata Pieńkowska) jeszcze z czasów studiów w Hamburgu.

Ale w Grabinie w odcinkach "M jak miłość" od września pojawią się też inni bohaterowie, którzy wpłyną na losy bliskich Barbary, szczególnie jej wnuków: Mateusza (Rafał Kowalski) i Natalki (Dominika Suchecka). Młody Mostowiak na studiach na WAT pozna z atrakcyjną koleżankę z roku Majkę (w tej roli Matylda Giegżno), z kolei nową rywalką Natalki zostanie tajemnicza Paula (w tej roli Marcelina Kieres).

Do życia Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski) na początku następnego sezonu "M jak miłość" wkroczy małżeństwo Brzezińskich (Grzegorz Kowalczyk i Natalia Lesz), które sprowadzi na nich same kłopoty! I to tuż przed ślubem.

Nie przegap: M jak miłość. Kama rozmyśli się przed ślubem z Marcinem? Ucieknie i nie będzie z nią kontaktu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Z kolei zagrożeniem dla Zduńskich i Rogowskich staną się wiejski bogacz, Walat (Szymon Mysłakowski), i jego syn, szalejący na quadach Dominik (Bartosz Surówka).

Zobacz koniecznie: M jak miłość. To on doprowadzi do makabrycznego wypadku Zduńskich w Grabinie! Ranny Paweł w krytycznym stanie- ZDJĘCIA

Kiedy wróci "M jak miłość"? Data startu nowego sezonu opóźniona!

Produkcja "M jak miłość" na oficjalnej stronie serialu, a także na profilach na Facebooku i Instagramie ogłasza już, że premiera nowego sezonu nastąpi w poniedziałek, 8 września 2025. Mimo wcześniejszych zapowiedzi TVP, że "M jak miłość" wróci już w poniedziałek, 1 września, następny sezon zacznie się z opóźnieniem.