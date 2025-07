M jak miłość. Tak mąż Iwony Rejzner reaguje na miłosne sceny Doroty i Bartka. Pochwaliła się nim w telewizji, ale tego nigdy o mężu nie mówi - ZDJĘCIA

Iwona Rejzner nie jest podobna do Doroty z "M jak miłość"

Iwona Rejzner jest zupełnie inna niż Dorota z "M jak miłość", prowadzi inne życie rodzinne, męża i dzieci zawsze stawia na pierwszym miejscu. Prywatnie Rejzner nie jest ani trochę podobna do ekranowej bohaterki, która ma za sobą trzy nieudane małżeństwa, trzy rozwody, dorobiła się pokaźnego majątku, ale nigdy nie miała nikogo bliskiego, nie ma rodziny, nigdy nie została matką, nie urodziła dziecka.

Miłość Doroty do Bartka zmieniła ją na tyle, że uświadomiła sobie, co jest w życiu ważne i dzięki temu uczuciu w minionym sezonie "M jak miłość" tak dzielnie walczyła z chorobą nowotworową, złośliwym rakiem mózgu, podczas długiego leczenia w klinice w Bostonie. Mimo że zwątpiła w to, że Bartek ją kocha, podejrzewała, że po jej odejściu związał się z Natalką (Dominika Suchecka).

Przed dołączeniem do obsady "M jak miłość" Iwona Rejzner na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieliła się kulisami prawdziwego życia. Teraz robi to nieco rzadziej. Przed wszystkim chroni prywatność najbliższych, z mężem pokazuje tylko zdjęcia z podróży, które uwielbia. Zwłaszcza, gdy wyjeżdżają razem na wakacje, do Włoch czy ostatnio nad polski morze. 44-letnia aktorka ma dwoje dzieci - kilkuletniego syna Antka i młodszą, 6-letnią córkę.

Iwona Rejzner z mężem i dziećmi w "Pytaniu na śniadanie"

Nie tak dawno Iwona Rejzner z rodziną, mężem i dziećmi pojawiła się w programie "Pytanie na śniadanie". Pochwaliła się ukochanym, synem i córką, ale żadne z nich nie wypowiadało się do kamery. Mąż Rejzner nie zabrał głosu ani razu, a sama aktorka nigdy nawet nie powiedziała jak ukochany ma na imię.

- Czas spędzany z rodziną jest dla mnie bardzo ważny i bardzo cenny. Lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, piknikować, a dzieciaki jeżdżą na rowerach. Ostatnio wątek Doroty i Bartka w serialu "M jak miłość" się rozwinął, przypadł na szczęście do gustu widzom, więc tego czasu mam trochę mniej. Mimo wszystko dla rodziny zawsze znajdę czas - zapewniła widzów "Pnś" Iwona Rejzner.

Mąż Iwony Rejzner nie ogląda jak w "M jak miłość" kwitnie miłość Doroty i Bartka

Jesienią zeszłego roku ulubieńcy z "M jak miłość", Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński, byli razem w "Pytaniu na śniadanie", gdzie z kolei opowiedzieli o tym, co ich łączy prywatnie, jak od pierwszego spotkania na planie zdjęciowym polubili się i dzięki bliskim, koleżeńskim relacjom łatwiej im teraz grać miłosne sceny Doroty i Bartka. Wypadają w nich bardzo wiarygodnie.

Przy okazji Rejzner wspomniała, że jej mąż nie ogląda "M jak miłość", szczególnie tych momentów, gdzie widać, jak bardzo Dorota i Bartek się kochają, jaka łączy ich namiętność.

- Na szczęście mąż nie jest typem zazdrośnika. Wie, że jestem profesjonalną aktorką, to tylko praca, ma do mnie zaufanie, więc na szczęście temat między nami nie występuje. Nie ogląda tego typu scen... To są metody, które pozwalają tego typu problem - zapewniła Rejzner.

Pod ostatnim prywatnym zdjęciem Iwony Rejzner z mężem na jej profilu na Instagramie pojawiły się komentarz pod adresem jej ukochanego.

"No to żeby pani nie obrosła w piórka to powiem,że mąż to też przystojniak😍" - napisała jedna z internautek.