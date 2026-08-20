M jak miłość. Tak Artur zachowa się po kolejnej zdradzie Marysi! Odegra szopkę, aby prawda nie wyszła na jaw w kolejnym sezonie - ZDJĘCIA

Niewierny Artur nie przyzna się żonie do zdrady w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur wróci do rodzinnego domu Mostowiaków tuż po tym, jak po raz kolejny zdradzi swoją żonę. Oczywiście, Rogowski nie przyzna się jej do romansu z Joanną (Dominika Sakowicz). Tym bardziej, że Marysia niczego nie będzie podejrzewać, przez co nawet nie połączy faktów.

Mimo tego, że w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej jej mąż, dręczony wyrzutami sumienia, stanie się jeszcze bardziej chłodny i zdystansowany, przez co Rogowska zacznie się o niego na poważnie martwić. Do tego stopnia, że poprosi już nawet o interwencję Judytę (Paulina Chruściel), gdy Artur okłamie ją, że to tylko kryzys wieku średniego.

Tak Rogowski będzie okłamywał żonę w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Jednak prawda w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach będzie zupełnie inna. Tyle tylko, że Marysia jeszcze nie będzie jej znać, bo i Joanna jej nie zdradzi, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl zjawi się w ich przychodni po dokumenty, gdzie natknie się obydwoje małżonków. Ale nawet wtedy Rogowska nie zauważy nic dziwnego.

Tym bardziej, że przecież Dobrzańska przejdzie do pracy do przychodni do Gródka, a Artur w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej z niej zrezygnuje. I choć oczywiście Rogowska się o tym dowie i wypyta o to męża, to jednak jemu znów z łatwością uda się ją okłamać w tej sprawie. Szczególnie, że Marysia będzie mieć z tyłu głowy jego stan!

- Dobrze, że zrezygnowałeś z pracy w szpitalu, też uważam, że za dużo wziąłeś sobie na głowę. Tylko... zrobiło mi się trochę przykro, że nie powiedziałeś mi o tym wcześniej. Kiedyś mówiłeś mi o wszystkim - westchnie Marysia, cytowana przez światseriali.interia.pl.

- Wiem, po prostu szarpałem się z tym i nie chciałem dodatkowo jeszcze ciebie tym obciążać. Ale głupio wyszło... Przepraszam - okłamie ją Artur.

Do tego posunie się zdradziecki Artur w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Jeszcze w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur podejdzie do żony, po czym pocałuje ją w policzek, aby jeszcze bardziej uwiarygodnić się w jej oczach. Zwłaszcza, że jeszcze zgodzi się z nią wybrać na wspólny spacer, który żona mu zaproponuje. Ale ostatecznie on się nie uda, bo finalnie Rogowski znów wybierze kochankę, która zarzuci go lawiną rozpaczliwych wiadomości.

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rogowski posunie się do kolejnego kłamstwa i wmówi Marysi, że wyskoczyła mu pilna wizyta u jednego z ich pacjentów, w co żona także mu uwierzy. Do tego stopnia, że zatroskana sama zaproponuje mu podwózkę, ale oczywiście Artur z niej nie skorzysta, bo wtedy wszystko mogłoby się wydać. Tak jak wtedy, gdy niemal zapomni zabrać ze sobą swojej torby. Ale wtedy zrzuci winę na swój stan, a na dodatek na odchodne obieca jej, że pójdzie na terapię, aby na nowo uśpić jej czujność...

- Kochanie, tak mi przykro, ale nici z naszego spaceru. Mam pilną wizytę domową u pana Szulika. Nie mogłem odmówić... - znów okłamie ją mąż, a na pytanie o podwózkę odpowie szybko - Nie, dzięki, poradzę sobie.

- Torba... Nie wziąłeś torby lekarskiej - zauważy jego żona.

- No widzisz, co się ze mną dzieje… - skwituje Artur.

10