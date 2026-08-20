M jak miłość. Olek pomoże siostrze Sowińskiego w następnym sezonie! Dozna szoku, gdy dowie się, kim tak naprawdę jest Ewa - ZDJĘCIA

Olek nie rozpozna siostry Sowińskiego w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach przed wejściem do kliniki Olek zauważy starszą kobietę, która będzie poruszać się o balkoniku i potknie się o krawężnik. Oczywiście, w tej sytuacji jak podaje swiatseriali.interia.pl Chodakowski bez wahania ruszy kobiecie na pomoc i zacznie dopytywać o jej stan.

- Wszystko w porządku? Może pomogę pani wejść do szpitala... - zaoferuje Olek.

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej seniorka przyzna, że przyjechała do kliniki na badanie, w związku z czym Olek postanowi pomóc jej bezpiecznie dotrzeć do środka. Zwłaszcza, że jeszcze nie będzie wiedział, kim tak naprawdę ona jest.

- Ostrożnie... zaprowadzę panią - zaproponuje Chodakowski.

Ewa przedstawi się Chodakowskiemu w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Olek wejdzie z Ewą do winy, a po jej opuszczeniu zauważy, że kobieta wyraźnie cierpi. I wobec tego także nie przejdzie obojętnie i ponownie zaproponuje swoją pomoc.

- Trzeba znaleźć przyczynę tego bólu... Zaraz mogę panią obejrzeć, pracuję tutaj, jestem ortopedą - wyjaśni jej Olek.

Jednak w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Sowińska doskonale będzie wiedziała, kim jest Chodakowski. Tym bardziej, że to w końcu on wcześniej brał udział w operacji, po której skończyła właśnie na balkoniku!

- Tak, wiem... Wiem, kim pan jest. Nazywam się... Ewa Sowińska. Pan doktor mnie operował... - przyzna mu kobieta.

Dramat Olka w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

I w tym momencie w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Olek dozna szoku! Do tego stopnia, że na chwilę aż go zmrozi, bo doskonale będzie wiedział, o jaką Ewę Sowińską chodzi. Szczególnie, że nim zdąży się odezwać od razu podbiegnie do nich jej brat Aleksander, który właśnie za to będzie się na nim mścił!

- Co tu się dzieje? Zostaw moją siostrę! - nakaże mu Sowiński.

Oczywiście, w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowski zacznie się tłumaczyć, że chciał tylko pomóc, czym rozpali już Sowińskiego do czerwoności. Do tego stopnia, że Aleksander przestanie nad sobą panować i się na niego rzuci na oczach nie tylko swojej siostry, ale także i innych pacjentów i reszty personelu!

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