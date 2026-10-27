M jak miłość. Tajemnica ojczyma Franka ujrzy światło dzienne! Dorota w więzieniu u Malickiego dowie się, kim jest prawdziwa matka jej syna - WIDEO

Ojczym Franka w "M jak miłość" nie da Dorocie i Bartkowi spokoju! Napad to początek

Atak ojczyma Franka na Dorotę w 1952 odcinku "M jak miłość", którego emisja we wtorek, 27 października 2026 r., będzie częścią planu zwyrodnialca, by wyciągnąć pieniądze od milionerki. Malicki doskonale wie, że Lisiecka ma ogromny majątek i chce położyć na nim swoje łapy. W jaki sposób? Żądając fortuny za ujawnienie prawdy o biologicznej matce Franka.

Podczas napadu na Dorotę w siedlisku w 1952 odcinku "M jak miłość" bezwzględny Malicki wykrzyczy, że Franek jest synem kobiety, która urodziła go jako 16-latka! Nie ma o niej żadnej wzmianki w papierach adopcyjnych syna Lisieckich. Malicki postawi Dorocie warunek - jeśli dostanie od niej 100 tysięcy złotych, to nie tylko pokaże jej zdjęcie matki Franka, ale także poda jej imię i nazwisko.

Po brutalnej napaści w 1952 odcinku "M jak miłość" Malickiego zgarnie policja i ojczym Franka znów trafi do więzienia. Za to, co zrobi Dorocie dostanie jeszcze dłuższy wyrok. Ale to wcale nie oznacza, że nie będzie miał kontaktu z chłopcem. Nie da też spokoju Lisieckim!

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Franek ofiarą manipulacji ojczyma w "M jak miłość" w listopadzie. Ujawni mu tajemnicę matki?

Ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość" odsłoniły sceny, które rozegrają się w odcinkach w listopadzie. Nie dość, że Franek dostanie od ojczyma SMS-a z zaproszeniem na widzenie w więzieniu, to jeszcze zacznie nim manipulować, wspominając o tym, że wie dużo o jego przeszłości, wczesnym dzieciństwie, którego Franek nie pamięta. Bo syn Doroty i Bartka nigdy nie poznał prawdziwej matki.

- Franek jest podatny na jego manipulacje, ponieważ nie tylko on sam się go boi, ale też boi się, co mógłby zrobić jego rodzinie... Ojczym był obecny praktycznie w całym jego życiu i mógłby mu powiedzieć bardzo wiele rzeczy, które pomogłyby mu poskładać swoje życie - wyjaśnił Jarosław Śmigielski w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Bartek nie jest zadowolony na kolejne spotkania, na kolejne próby wywołania spotkań przez ojczyma. Chce zakończyć ten rozdział w życiu Franka i we wspólnym życiu tej rodziny. Ale ma świadomość, że Franek potrzebuje pewne rzeczy wyjaśnić dla własnego spokoju, dla spokoju ducha. Bartek boi się, że jeżeli ta tajemnica Malickiego okaże się prawdą to to może zburzyć wszystko, co udało się w tym dziecku odbudować... - dodał Arkadiusz Smoleński.

Dorota w "M jak miłość" dostanie od ojczyma Franka zdjęcie jego prawdziwej matki. Kim jest 16-latka, która urodziła syna Lisieckich?

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" późną jesienią Franek zawiadomi Dorotę i Bartka, że chce odwiedzić ojczyma w więzieniu, żeby poznać całą prawdę o sobie, o swojej matce, której nie pamięta.

- Pojadę do tego drania... Wtedy będzie musiał powiedzieć mi wszystko. A nawet jeśli to będzie ściema, będę miał pewność, że to sprawdziłem...

Jednak Dorota i Bartek nie pozwolą, żeby ich syn stanął oko w oko z Malickim, po tym jak zwyrodnialec go bił, dręczył psychicznie i szantażem zmuszał do kradzieży nawet w siedlisku. To dlatego Dorota sama pojedzie do więzienia do ojczyma Franka. Malicki pokaże jej zdjęcie matki chłopca. Ale cena za poznanie tajemnicy ojczyma Franka będzie wysoka. Milionerka zapłaci mu 100 tysięcy złotych!

- To jest prawdziwa matka Franka... Z tyłu jest podpis. Ciekawość was zżera?

Czy Dorota i Bartek znajdą matkę Franka w "M jak miłość"?

Na pewno w odcinkach "M jak miłość" w listopadzie nie wyjaśni się, kim jest matka Franka. Ale zapewne Dorota i Bartek będą chcieli ją odnaleźć, żeby ich syn odzyskał spokój. Tylko jest sporo ryzyko, że kobieta, która urodziła Franka będzie chciała zniszczyć szczęście Lisieckich, tak jak to robi Malicki.

M jak miłość. Napad na Dorotę! Ojczym Franka ujawni tajemnicę jego matki

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