Tomek przyjedzie do Grabiny z synem w 1958 odcinku "M jak miłość"

Przyjazd Tomka z synem do Grabiny w 1958 odcinku "M jak miłość" będzie niespodzianką dla Majki, która akurat tego dnia razem z paczką przyjaciół ze studiów zajmie się remontem domu Winiarów - Eweliny (Michał Rożniatowski) i Eweliny (Anna Jarosik).

Dziewczyna Kubickiego nie będzie się spodziewała jego odwiedzin, bo już przed wyprawą na wieś usłyszy od Tomka, że musi poświęcić więcej czasu małemu Piotrusiowi. Ukochaną znów odsunie na boczny tor.

Majka nie będzie chciała poznać syna Tomka w 1958 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Tomek w 1958 odcinku "M jak miłość" dostanie auto od ojca Justyny (Marta Malinowska), zabierze od byłej kochanki syna i postanowi pobawić się w rodzinę z Majką. Bez wiedzy Justyny!

- Chciałbym, żebyś lepiej poznała mojego synka... Spotkaliście się kilka razy i to przelotem - wyjaśni Majce, która wcale nie będzie zachwycona przyjazdem Tomka z synem.

- No tak, fajny gość... Ale mogłeś mnie po prostu uprzedzić, bo ja tutaj jestem do pomocy

- Wiem, przepraszam, słabo wyszło, ale ja i tak rzadko zostaję z nim sam na sam. Justyna jest strasznie zaborcza. Pół godziny i się zmywamy...

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1958: Nie tylko Sara chce uwieść Mateusza. Przyjaciółka Majki też ma ochotę na Mostowiaka - ZDJĘCIA

Majka znów zrani Mateusza w 1958 odcinku "M jak miłość"! Wykorzysta do tego syna Tomka

Tomek okaże się na tyle przekonujący, że w 1958 odcinku "M jak miłość" Majka zgodzi się na krótką zabawę w rodzinę, w zastępczą matkę Piotrusia. I wykorzysta wizytę swojego chłopaka, żeby zranić Mateusza jeszcze bardziej.

Bo kiedy Mostowiak, jak cudownie spędzają razem czas Majka, Tomek i mały Piotruś, poczuje, jakby ukochana wbijała mu nóż w serce. Nic dziwnego, że Mostowiak rzuci się w ramiona Sary, z którą spędzi namiętne chwile w aucie. Przypadek sprawi, że przyłapie ich zazdrosna Majka.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Oszukiwany Franek ucieknie od Doroty i Bartka! To ona zna prawdę o jego matce

26