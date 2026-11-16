M jak miłość, odcinek 1958: Nie tylko Sara chce uwieść Mateusza. Przyjaciółka Majki też ma ochotę na Mostowiaka - ZDJĘCIA

To ona uwiedzie Mateusza w 1958 odcinku "M jak miłość". Sara będzie lepsza od Majki

Kolejny pobyt Mateusza w Grabinie w 1958 odcinku "M jak miłość" będzie dla Sary okazją, żeby uwieść Mostowiaka. Sporo starsza właścicielka siłowni w Warszawie nie zrazi się tym, że Majka także go podrywa, że flirtują ze sobą przy byle okazji.

Paczka przyjaciół w 1958 odcinku "M jak miłość przyjedzie do Grabiny, by pomóc Ewelinie (Anna Jarosik) i Michałowi (Tomasz Różniatowski) w remoncie domu wynajętego od Sary nad rzeką.

Właścicielka posiadłości też zajrzy do Winiarów, nie tylko na małą inspekcję, ale by sprytnie wykorzystać okazję do zbliżenia z przystojnym żołnierzem. Zaprosi go na wspólny relaks nad wodą.

- Może później chciałbyś schłodzić się po intensywnym dniu? Nieźle tu zasuwacie...

Kiedy Mateusz w 1958 odcinku "M jak miłość" przyjdzie nad rzekę, uwodzicielka Sara ruszy do akcji. Tuż po tym jak oberwą piłką od Majki, uzna, że nie potrzebują świadków, żeby się sobą nacieszyć i świetnie razem bawić.

- A może przenieśmy się w jakieś spokojniejsze miejsce?

Po chwili Mateusz i Sara będą się zabawiali w jej aucie, co nie umknie uwadze Majki, Zuzy i Janka (Jakub Sirko).

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Zuza też będzie wzdychała do Mateusza w 1958 odcinku "M jak miłość"

Tego dnia Zuza w 1958 odcinku "M jak miłość" wyzna Majce, że ona również ma na Mostowiaka ochotę, ale Sara to raczej zbyt mocna konkurencja. Poza tym przyjaciółka wygarnie Majce, co myśli o jej zachowaniu wobec Mostowiaka.

- Tam się jakaś gruba akcja szykuje... Przy czym ofensywę przypuszcza Sara...

- Ale defensywa Mateusza też nie jest najmocniejsza, nie?

- Majka ty to jesteś "pies ogrodnika", wiesz? Jesteś w związku z Tomaszem, dziwnym związku, powiedzmy to sobie otwarcie, a i tak łypiesz cały czas na Mateusza...

- Co robię?

- Już weź, nie udawaj. Wszyscy to widzą. Mateusz też i jeśli mu robisz fałszywe nadzieje, to już jesteś niefajne...

- Ale ty do Mateusza coś? - zapyta Majka.

- Nie wiem w ogóle o czym mówisz...

- Wiesz

- Dobra, masz rację. Ale to nie jest nic wielkiego. Mateusz podoba mi się od początku...

- To dlaczego niczego nie próbowałaś wcześniej? - zacznie dociekać Majka.

- Lubię adrenalinę i skoki, ale to już misja samobójcza. Mateusz od początku podkochuje się w tobie. I to też wszyscy wiedzą… - wyjaśni Zuza, która spróbuje uświadomić Majce, że powinna dać Mateuszowi spokój, żeby mógł być z Sarą.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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