Jedna noc Olka w areszcie i szybka interwencja Wójcika w 1960 odcinku "M jak miłość

Aresztowany Olek w 1960 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na wolność, a spory udział w uwolnieniu Chodakowskiego będzie miał "przyjaciel" Anety, gangster Wójcik, który od dawna próbuje spłacić wobec niej dług wdzięczności za leczenie jego syna.

Co prawda to Piotrek Zduński w 1960 odcinku "M jak miłość" zostanie adwokatem Olka, który podczas zatrzymania usłyszy zarzut zabójstwa Sowińskiego, ale prawnik nie zdoła się wykazać. Czy to Wójcik okaże się skuteczniejszy niż Piotrek i policja, która nie złapie jeszcze prawdziwego mordercy Sowińskiego?

Prawdziwy zabójca Sowińskiego pozostanie bezkarny w 1960 odcinku "M jak miłość"

Nie ma wątpliwości, że Mariusz Sanocki w 1960 odcinku "M jak miłość" pozostanie bezkarny, próbując jednocześnie dopaść Kasię (Paulina Lasota)! Namierzy hotel, w którym ukryła się Kasia, ale żona zdąży uciec przed psychopatą w ostatniej chwili. I zaplanuje wyjazd z córką Zosią na Słowację...

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Piotrek nie wyciągnie Olka z aresztu w 1960 odcinku "M jak miłość"

Po nocy w areszcie w 1960 odcinku "M jak miłość" Olek spotka się z Piotrkiem, który nie będzie owijał w bawełnę, że zebrane przez policję dowody mogą go pogrążyć! Na niekorzyść Chodakowskiego wciąż będzie przemawiał fakt, że nie przypomni sobie wydarzeń z nocy, kiedy zginął Sowiński.

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Gangster Wójcik uratuje Olka przed odsiadką w 1960 odcinku "M jak miłość"

W końcu w 1960 odcinku "M jak miłość" Aneta weźmie sprawy w swoje ręce. Zadzwoni do Wójcika po ratunek dla Olka, a gangster obieca lekarce, że "załatwi sprawę". Na efekty działań szemranego "biznesmena" nie trzeba będzie długo czekać.

Wieczorem Wójcik włamie się do mieszkania Chodakowskich, który zada Anecie tylko jedno pytanie - czy Olek jest winny. Ona zaprzeczy i wtedy gangster zniknie. Kiedy Aneta zaśnie, nagle do domu wróci Olek, który obudzi żonę. Oboje będą zaskoczeni, że tak nagle odzyskał wolność.

Czy to właśnie Wójcik, który ma liczne kontakty, także w policji, zadziała na tyle skutecznie, że Olek wyjdzie z aresztu?

Nie bez znaczenia będzie fakt, że w 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia wyjdzie z ukrycia i powie Jakubowi Karskiemu (Krzysztof Kwiatkowski), że podejrzewa Mariusza o zabójstwo Sowińskiego, który był jej kochankiem.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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