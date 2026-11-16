M jak miłość, odcinek 1959: To on pogrąży Olka przed aresztowaniem! Zeznania taksówkarza zmienią wszystko - ZDJĘCIA

Olek uwierzy, że zabił Sowińskiego w 1959 odcinku "M jak miłość"

Śmierć Sowińskiego w 1959 odcinku "M jak miłość" nie da Olkowi spokoju. Zwłaszcza po tym, jak usłyszał, że stan odnalezionych zwłok dyrektora kliniki wskazuje na to, że został zamordowany. Olek nie przestanie się zadręczać, że nie pamięta wydarzeń tamtej nocy, kiedy upił się w barze i "urwał mu się film".

W końcu powie Anecie (Ilona Janyst) o swoich najgorszych obawach, że to on zabił Sowińskiego, ale wymazał to z pamięci. Wyznanie Olka wstrząśnie jego żoną. Nie uwierzy jednak w winę ukochanego.

Tuż przed aresztowaniem Olka w 1959 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) zadzwoni do Anety, by zawiadomić przyjaciółkę, że uciekła od Mariusza, którego bardzo się boi. Jak podaje "Świat Seriali" słowem jednak nie wspomni o tym, że wie, że to Mariusz zabił Sowińskiego.

Z kolei Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) w 1959 odcinku "M jak miłość" uprzedzi Anetę, że policja ma mocny dowód przeciwko Olkowi. Nagranie z monitoringu sprzed domu Sowińskiego, gdzie pijany Chodakowski zjawił się w noc morderstwa.

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Aresztowanie Olka w 1959 odcinku "M jak miłość". Obciążą go zeznania taksówkarza

Dzięki informatorowi w policji w 1959 odcinku "M jak miłość" Jakub dowie się, że Olka obciążył swoimi zeznaniami także taksówkarz, który zawiózł go pijanego pod dom Sowińskiego prosto z baru. Ale potem odjechał, więc nie wiedział, co się tam działo. A w domu Aleksandra był wtedy prawdziwy morderca - Mariusz.

Aneta będzie w szoku, kiedy w 1959 odcinku "M jak miłość" dowie się od Jakuba, że Olek ukrył przed nią wizytę u Sowińskiego. Ale przecież wymazał to z pamięci.

Tego dnia do kliniki Olka wkroczy policja, która aresztuje lekarza pod zarzutem zabójstwa Sowińskiego. Zatrzyma go jako głównego podejrzanego!

Gangster Wójcik załatwi sprawę Olka w 1959 odcinku "M jak miłość"?

Spanikowana Aneta w 1959 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do zaprzyjaźnionego gangstera Wójcika (Jakub Kornacki), a on obieca pomóc, że jak najszybciej "załatwi" tę sprawę. Obrońcą aresztowanego Olka zostanie z kolei Piotrek Zduński (Marcin Mroczek).

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Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.