M jak miłość. Tajemnica Natalki i Rafała rozwiązana?! To widzowie przeoczyli - ZDJĘCIA

Natalka i Rafał od lat pracują ramię w ramię w "M jak miłość"

Choć w ostatnich miesiącach najwięcej emocji wzbudzają ślubne rozterki Natalki i jej związek z Adamem Karskim, nie można zapominać, że Mostowiaczka przede wszystkim jest policjantką. Na komisariacie od dawna współpracuje z Rafałem, z którym tworzy świetnie zgrany zespół. To właśnie ich widzowie najczęściej oglądają podczas służby. Razem ruszają na wezwania, prowadzą interwencje i rozwiązują kolejne sprawy mieszkańców Grabiny oraz okolic. Nad wszystkim czuwa oczywiście komendant Karski, który jest ich przełożonym. Mało kto zastanawiał się jednak nad tym, jak wygląda hierarchia między samymi policjantami.

Zagadka z planu "M jak miłość"

Na profilu "M jak miłość" pojawiło się nowe nagranie z udziałem Dominiki Sucheckiej i Jakuba Kucnera. Uśmiechnięci bohaterowie postanowili sprawdzić spostrzegawczość widzów. Nie chodziło jednak o fabularne sekrety przyszłych odcinków. Tym razem uwagę fanów skierowano na mundury i pagony, które na co dzień praktycznie nikogo nie interesują. Dopiero wtedy padło pytanie, które wywołało lawinę komentarzy.

- Mamy do was pytanie, zagadkę, musicie się przyjrzeć naszym pagonom, no i pierwsze pytanie... - zaczął serialowy Rafał.Po chwili do zabawy dołączyła Dominika Suchecka. - Jak myślicie, kto jest starszy? Stopniem, nie wiekiem - rzuciła Natalka. Aktor szybko doprecyzował, o co dokładnie chodzi. - Tak, to bardzo ważne, przyjrzyjcie się. I drugie pytanie: co oznaczają nasze oznaczenia na pagonach? W jakim stopniu jestem ja, czyli Rafał i w jakim stopniu jest Dominika, czyli Natalka.

Widzowie szybko rozwiązali tajemnicę Natalki i Rafała

Fani nie kazali długo czekać na odpowiedzi. W komentarzach od razu rozpoczęła się analiza policyjnych oznaczeń. Jedni byli przekonani, że wyższy stopień należy do Rafała.

Rafał starszy aspirant a Natalia sierżant. Rafał niestety … ważniejszy 😍🎈🎈🎈😉😘😘 Natalia Sierżant Rafał Aspirant Sztabowy .Rafał ma wyższy stopień Natalia sierżant, Rafał starszy aspirant czyli wyższy stopień

Tego widzowie "M jak miłość" wcześniej nie zauważali

To właśnie dlatego niewinna zabawa z planu wywołała takie zainteresowanie. W serialu różnica stopni między Natalką a Rafałem praktycznie nie ma znaczenia dla fabuły. Oboje współpracują ze sobą na co dzień i działają jak równorzędni partnerzy. Dopiero teraz część widzów zwróciła uwagę, że policyjna hierarchia wygląda nieco inaczej, niż mogło się wydawać. A skoro nawet tak drobny szczegół wzbudził tyle emocji, można być pewnym, że fani będą jeszcze uważniej przyglądać się bohaterom "M jak miłość" w kolejnych odcinkach.