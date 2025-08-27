M jak miłość. Tadeusz zgłosi się na policję! Zrobi to za plecami Jagody - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1873 po wakacjach - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach chora psychicznie Ola nie da spokoju Tadeuszowi i jego rodzinie! A wręcz przeciwnie, gdyż odpali się po raz kolejny! Zdradzamy, że była kochanka Kiemlicza wyśle do niego kolejną wiadomość, po której sadownik znów zacznie bać się o życie swoich najbliższych! Ale oczywiście, wciąż nie powie o tym Jagodzie, gdyż nie będzie chciał jej dodatkowo stresować.

Jednak w 1873 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Tadeusz już dłużej nie da rady tego dusić w sobie i postanowi się wygadać. Tyle tylko, że nie przed żoną, a jej wujkiem, gdyż tylko Modremu przyzna się do tego, że przez Olę ich rodzina znów nie może czuć się bezpieczna. I tym wyznaniem poważnie zmartwi seniora!

- Chryste, przecież ona powinna siedzieć w więzieniu! Za to, co zrobiła naszej Jagódce… - przerazi się Józek.

Tadeusz doniesie policji na swoją byłą kochankę w 1873 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

I te słowa w 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach sprawią, że Tadeusz postanowi zgłosić się na policję i oskarżyć swoją byłą kochankę o nękanie! I nic dziwnego, gdyż po ich wypowiedzeniu Kliemcz w jednej chwili przypomni sobie, jak przez jego byłą kochankę o mało nie zginęła jego żona, którą ona, po jej otruciu, chciała spalić żywcem w jego domu! I tym razem postanowi zapobiec tragedii! Tym bardziej, że otrzyma sygnały już znacznie wcześniej!

I już w 1873 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej doniesie o wszystkim Natalce (Dominika Suchecka), która oczywiście zgodzi się zająć tą sprawą! I to nawet za plecami Jagody, tak jak będzie chciał tego Tadeusz!

- Czy da się tak, żeby... Jagódka nie wiedziała? Przynajmniej na razie... Bo ja jej nic nie mówiłem, żeby jej nie martwić! Ma te swoje skoki ciśnienia, lekarz mówi, że nie może się denerwować… - poprosi Tadeusz.

- Spokojnie, na razie sprawdzimy, co się dzieje, ustalimy miejsce pobytu tej kobiety… Zaraz się tym zajmę! Prześlij mi tylko te wszystkie zdjęcia, SMS-y... Zrób też, proszę, zdjęcie listu i maskotki, będą nam potrzebne do akt! - uspokoi go Natalka.

Czy Natalce uda się dopaść chorą psychicznie Olę w 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

I oczywiście, w 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Kiemlicz zrobi tak, jak poradzi mu Mosowiakowa i dostarczy jej wszystkie dowody, jakie pozostawi mu chora psychicznie Ola! Ale czy Natalce uda się ją namierzyć, a tym samym zakończyć koszmar Kiemliczów? Czy Tadeusz i jego rodzina będą mogli w końcu czuć się bezpieczni?

A może wręcz przeciwnie i w 1873 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej byłej kochance Kiemlicza uda się ich obejść i w końcu osiągnąć swój chory cel i zająć miejscu Jagody u boku Tadeusza i ich córeczki? Przekonamy się już niebawem!