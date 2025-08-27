"M jak miłość" odcinek 1873 po wakacjach - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po wakacjach „M jak miłość” powróci z mocnym uderzeniem, a na pierwszym planie znów znajdzie się dramatyczna historia Tadeusza i Jagody (Katarzyna Kołeczek). Widzowie doskonale pamiętają, że to właśnie Ola, czyli była partnerka Kiemlicza, doprowadziła do koszmaru, który na zawsze odcisnął piętno na życiu młodej żony. Chora psychicznie dziewczyna najpierw odurzyła Jagodę lekami, a potem podłożyła ogień w domu Tadzia, chcąc spalić ją żywcem. Poparzona kobieta długo nie mogła pogodzić się ze swoim wyglądem, a tylko szybka reakcja ukochanego uratowała jej życie.

Ola powróciła. Rozgości się w życiu Tadeusza

Kiedy więc Ola ponownie pojawiła się w Grabinie, od razu stało się jasne, że rodzina Kiemlicza nie zazna spokoju. Przed wakacjami Tadeusz dostawał już od niej niepokojące listy i dziwne podarunki – wyraźny sygnał, że była ukochana wróciła, by dokończyć to, czego kiedyś nie udało jej się zrealizować.

W 1873 odcinku „M jak miłość” Tadeusz otrzyma kolejną przesyłkę od „szalonej” Oli. Przerażony i przygnieciony presją, nie będzie wiedział, jak dalej funkcjonować, ukrywając prawdę przed żoną. W końcu zdecyduje się na rozmowę z jedną z bliższych mu osób - Józkiem Modrym, wujem Jagody. To właśnie jemu zdradzi, że zagrożenie wcale nie minęło. Senior nie będzie mógł uwierzyć w to, co usłyszy.

Modry zdruzgotany powrotem Oli!

– Chryste, przecież ona powinna siedzieć w więzieniu! Za to, co zrobiła naszej Jagódce… – wybuchnie Modry, oburzony tym, że kobieta nadal chodzi na wolności.

Wyznanie Tadeusza stanie się początkiem trudnych decyzji. Kiemlicz wie, że dłużej nie uda mu się milczeć i w końcu będzie musiał powiedzieć Jagodzie prawdę o powrocie psychopatki. Do tej pory usprawiedliwiał swoje kłamstwo tym, że chciał ją chronić przed stresem, jednak kolejne podarunki od Oli wyraźnie pokażą, że sytuacja wymknęła się spod kontroli.

Nowe odcinki „M jak miłość” pokażą, jak bardzo zdesperowana Ola gotowa jest posunąć się do kolejnych zbrodni. Czy tym razem spełni swoją groźbę? I jak na wieść o tajemnicach męża zareaguje Jagoda? Tadeusz jeszcze w 1873 odcinku „M jak miłość” zgłosi się na policję, ale czy to coś da?