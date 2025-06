M jak miłość. Święcicki nie jest tym, za kogo się podaje! Magda i Andrzej przeżyją szok w sądzie, kiedy rozpoznają jego adwokata - ZDJĘCIA

M jak miłość. To jeszcze nie koniec konfliktu między Piotrkiem i Pawłem? Prywatnie bracia Mroczkowie też nie są do siebie podobni – ZDJĘCIA, WIDEO

Odcinał prąd w Siedlisku, bo miał pretensje do Kacpra (Bartosz Ziewiec) – podopiecznego fundacji prowadzonej przez Magdę – o przesunięcie ogrodzenia jego posesji. Niemal psychopatycznie mściwy, Święcicki napadł na Julię (Marta Chodorowska) myśląc, że jest Budzyńską, a potem i na nią samą. Potem zapewnił sobie alibi i wodził policję za nos, dopóki nie przygwoździł go Marcin (Mikołaj Roznerski), doprowadzając do aresztowania.

Święcicki i jego tajemnice w nowym sezonie „M jak miłość” we wrześniu

W nowym odcinku „M jak miłość” we wrześniu Magda będzie musiała stawić się w sądzie na rozprawie Święcickiego. Obawa przed tym, że nie skończy się na jednym posiedzeniu i że coś może pójść nie tak, mocno ją roztrzęsie. Będzie w rozsypce.

- Boże, nie wiem, jak ja w takim stanie dam radę skonfrontować się z tym draniem. Widziałeś, jak on na ostatniej rozprawie na mnie patrzył? To była po prostu… czysta nienawiść - powie Andrzejowi, jak cytuje światseriali.interia.pl.

Budzyński zapewni Magdę, że wszystko będzie dobrze i wszystko zakończy się tego samego dnia kilkuletnim wyrokiem odsiadki dla drania. Okaże się, że jednak nie… Z wielkim zdziwieniem Andrzej rozpozna w sądzie jednego z najlepszych adwokatów (Michał Siudek) renomowanej kancelarii w Warszawie.

Jak dojdzie do tego, że sąsiada pijaka będzie stać na zatrudnienie drogiego mecenasa? Czego nie wiemy o Święcickim? Kim jest naprawdę?

Adwokat Martyny wybroni Święcickiego w „M jak miłość” po wakacjach?

Na razie pozostanie tajemnicą, jak dojdzie do kontaktu Święcickiego z adwokatem Martyny w nowym sezonie „M jak miłość”, ale to właśnie on podejmie się jego obrony.

W poprzednim sezonie prawnik lekarki namawiał ją do stawienia się w Okręgowej Izbie Lekarskiej, która postawiła jej zarzuty wypełniania obowiązków po pijanemu. Wysocka wówczas dała mu do zrozumienia, że nie planuje już pracować jako lekarka. Zmartwiony mecenas starał się ją przekonać, by nie paliła za sobą mostów.

Okazało się wtedy, że kiedyś uratowała życie jego ojcu „wbrew wszystkim i wszystkiemu” i że on nigdy jej tego nie zapomniał. Potem to Marcin przekonał ją do poddania się procedurom Izby i dzięki adwokatowi dostała tylko rok zawieszenia w prawach wykonywania zawodu, ale sąd zaliczył na jego poczet czas, kiedy nie pracowała, mogła więc od razu wrócić do leczenia.

Adwokat Martyny jest więc człowiekiem współczującym, dlatego związek ze Święcickim będzie ciekawym wątkiem nowego sezonu „M jak miłość”.