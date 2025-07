M jak miłość. Smutne pożegnanie w siedlisku Magdy i Andrzeja! To odejście mocno ich zaskoczy. Tak Viola zacznie nowe życie - ZDJĘCIA

Zmiany w siedlisku Magdy i Andrzeja w "M jak miłość" po wakacjach! Dlaczego Viola odejdzie?

Siedlisko Magdy i Andrzeja w Grabinie w następnym sezonie "M jak miłość" czekają duże zmiany! Nie dość, że Budzyńscy zostali tam już zupełnie sami, bez przyszywanej rodziny, którą stworzyli z Nadią (Mira Fareniuk) i Dimą (Michaił Pszeniczny), bo Ukraińcy przeprowadzili się do Warszawy, to jeszcze zabraknie niezastąpionej osoby w pensjonacie.

W ostatnich miesiącach w "M jak miłość" to Viola trzymała wszystko pod kontrolą, by Magda mogła się skupić na prowadzeniu fundacji, którą założyła w ramach pomocy dzieciom, świadczonej przez kancelarię Budzyńskiego. Gosposia z siedliska w Grabinie czuwała nie tylko na tym, żeby goście pensjonatu dobrze się w nim czuli. Była kryminalistka, która kilka lat siedziała w więzieniu, potrafiła też ustawić do pionu tych, którym podczas podczas pobytu na wsi puściły hamulce. Magda i Andrzej przekonali się, do czego jest zdolna Viola już pierwszego dnia jej pracy.

Jednak nadejdzie czas, że Viola w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej poszuka szczęścia gdzie indzie.

Pożegnanie Violi z siedliskiem w "M jak miłość" jesienią i nowe życie byłej więźniarki

W odcinkach "M jak miłość" jesienią Viola odejdzie z siedliska, pożegna się z Magdą i Andrzejem i wyjdzie z Grabiny do stolicy. Odejście gosposi będzie dla Budzyńskich sporym zaskoczeniem, ale nie powstrzymają ją przed realizacją nowych planów na życie. Co się stanie z Violą?

Magdalena Waligórska na swoim profilu na Instagramie już ogłosiła, że w życiu Violi zajdą przełomowe zmiany, bo w Warszawie zacznie pracować jako kelnerka w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) "Nasz Zielony Sad".

M jak miłość. Siedlisko Magdy azylem dla kryminalistki. Budzyńscy dowiedzą się prawdy o Violi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Coś się kończy coś się zaczyna 💚 w @mjakmilosc.official przed Violą nowe wyzwania 💚💚💚 Viola jest kobietą, która żadnej pracy się nie boi 💪💪💪" - napisała Waligórska pod postem z planu "M jak miłość".

Kto zastąpi Violę w siedlisku w Grabinie w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Kim będzie następczyni Violi w siedlisku Magdy i Andrzeja w nowych "M jak miłość" po przerwie? Kto ją zastąpi i pomoże Budzyńskim w prowadzeniu pensjonatu? To na razie pozostaje tajemnicą produkcji, ale pewne jest, że Magda nie da rady sama ogarnąć siedliska, a Andrzeja za bardzo pochłania praca w kancelarii, by mógł stale pomagać żonie.