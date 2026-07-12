M jak miłość. Skandal u Mostowiaków! Kisielowa zrobi porządek z Arturem? Nie dopuści, żeby zdradzał Marysię na oczach wszystkich - ZDJĘCIA

Romans Artura i Joanny w "M jak miłość" po wakacjach wywoła skandal w Grabinie

Romans Artura i Joanny w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie na językach całej Grabiny! Rogowskiemu nie uda się ukryć zbyt długo, że zdradził Marysię z młodą lekarką, a kiedy wyda się, co ich naprawdę łączy, że nie chodzi tylko o bliską przyjaźń, czy chwilowe zapomnienie, wybuchnie skandal u Mostowiaków.

Póki co produkcja "M jak miłość" nie ujawnia, jak Marysia dowie się, że Artur romansuje z Joanną, ale wiadomo już, że Rogowski będzie musiał zapłacić wysoką cenę za zdradę. Odwróci się od niego cała rodzina żony, a nawet własna córka - Agnes (Amanda Mincewicz). Wściekły Paweł (Rafał Mroczek) pobije Artura w przychodni, a Barbara (Teresa Lipowska), zawiedziona i rozczarowana zachowaniem ukochanego zięcia, wyrzuci go z domu Mostowiaków.

Nic dziwnego, że niewierny Rogowski nie będzie miał życia w Grabinie w następnym sezonie "M jak miłość". Po wyprowadzce z domu teściowej Joanna będzie chciała go przyjąć pod swój dach, ale cała wieś będzie przeciwko kochankom.

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Interwencja Kisielowej w nowym sezonie "M jak miłość". Nie pozwoli na rozwód Rogowskich

Wieść o rozstaniu Rogowskich w nowym sezonie "M jak miłość", zdradzie Artura i opuszczeniu domu w Grabinie, błyskawicznie dotrze do Kisielowej, która postanowi interweniować. Sołtyska wsi od lat jest przyjaciółką Barbary i jej bliskich. Rodzinę Marysi i Artura traktuje jak swoją, więc nic dziwnego, że postanowi działać, żeby nie doszło do ich rozwodu.

Czy Kisielowa w "M jak miłość" po wakacjach zrobi porządek z Arturem i sprawi, że wreszcie się opamięta i zakończy romans z Joanną? Na pewno nie dopuści, żeby zdradzał Marysię z Joanną na oczach mieszkańców Grabiny. W tej sytuacji jedynym wyjściem dla kochanków będzie wspólny wyjazd w miejsce, gdzie nikt ich nie zna i nie będzie oceniał. Ale przecież Rogowski nie może zostawić swojej wiejskiej przychodni! Bez lekarza wszyscy w Grabinie zostaną pozbawieni podstawowej opieki zdrowotnej.

Niewykluczone, że w "M jak miłość" jesienią Kisielowa opracuje plan jak pozbyć się nie Artura, ale Joanny, która rozkochała w sobie męża Marysi. Na pewno kochanka Rogowskiego dostanie nową pracę w szpitalu w Gródku i nie będzie dłużej dręczyła Marysi oraz jej bliskich swoją obecnością w Grabinie.

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!