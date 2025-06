M jak miłość. Przyjazd Pawła do Grabiny mocno zaskoczy Marysię? Ten wyraz twarzy Rogowskiej mówi wiele - ZDJĘCIA

M jak miłość. To o niego Natalka walczyła z Ulą zanim zakochała się w Bartku! Nikt nie wie, co się stało z Frankiem. Tak teraz wygląda - ZDJĘCIA

Wizyta Pawła w Grabinie w nowym sezonie "M jak miłość"

Rafał Mroczek pochwalił się nagraniem i zdjęciami z planu serialu. Paweł znów zwita do Grabiny, a nagrywane przez aktora sceny, mogą być kontynuacją wydarzeń, które realizowano jeszcze na przełomie kwietnia i maja. Jak informowaliśmy, Zduńskiego czeka przerażający wypadek w drodze w rodzinne strony Mostowiaka. To nie wszystko, bo wiele wskazuje na to, że Paweł z Franką (Dominika Kachlik) będą mieli sporo scen w kultowym domu Barbary (Teresa Lipowska) w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach.

Kłopoty nie opuszczą Zduńskich. Tym razem do tragedii dojdzie w Grabinie!

Wiadomo już, że Zduński trafi do szpitala i na komisariat w Lipnicy. Mało tego, kłopoty obejmą także samą Frankę. Jak pokazywaliśmy, kobieta zapozowała z poważnymi sinikami na twarzy. Oprócz tego pewnym jest też ważna operacja Franki w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach. Zduński zadrży o życie ukochanej, a w trudnej chwili wesprą go Natalka (Dominika Suchecka) i Artur (Robert Moskwa).

On sam także znów zmierzy się w walce z wrogiem. Tym razem Pawła czeka szarpanina z dobrze znanym we wsi synem miejscowego bogacza. Chodzi o Dominika Walata (Bartosz Surówka), który chciał skrzywdzić Basię Rogowska (Karina Woźniak), strasząc ją przejechaniem na quadzie! Dominik napadł także na Kacpra (Bartosz Ziewiec), a w całą sprawę. wtrącił się Mateusz (Rafał Kowalski).

Zaszokowana mina Marysi mówi wszystko

Na szczęście na najnowszych nagraniach z planu "M jak miłość" u Pawła wcale nie widać ran czy siniaków. To może oznaczać, że wreszcie nie wmiesza się w żadną aferę... Tylko zdjęcie z planu z serialową Marysią daje do myślenia, ponieważ Rogowska pozuje w wilce zdziwioną miną. Czy to oznacza, że syn jeszcze nie raz wykręci jej niezły numer? To prawdopodobne. Na szczegóły trzeba jeszcze poczekać.

