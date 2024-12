M jak miłość. Przerwa w emisji serialu na święta! Data emisji ostatniego odcinka w tym roku już ujawniona

Kiedy skończy się "M jak miłość" w grudniu przed przerwą świąteczną-noworoczną?

Tegoroczna Wigilia bez Mostowiaków i świątecznego odcinka "M jak miłość"! Decyzja TVP zapadła już jakiś czas temu, oczywiście w porozumieniu z produkcją serialu. I tak we wtorek, 24.12.2024, nie będzie emitowany ani normalny odcinek "M jak miłość", ani specjalny, nagrywany z okazji Wigilii i świąt Bożego Narodzenia.

Ale na tym nie koniec smutnych wieści dla widzów "M jak miłość", którzy od dwóch lat zasiadali w wigilijny wieczór przed telewizorami, by zobaczyć jak Mostowiakowie z seniorką rodu Barbarą (Teresa Lipowska) na czele obchodzą święta i ten szczególny dzień przed Bożym Narodzeniem.

Emisja "M jak miłość" w tym roku skończy się już w połowie grudnia. Dokładnie we wtorek, 17.12.2024, w TVP2 będzie miał premierę ostatni odcinek obecnego sezonu przed przerwą świąteczno-noworoczną. Będzie to tak bardzo wyczekiwany przez wszystkich 1837 odcinek "M jak miłość", w którym Marcin (Mikołaj Roznerski) odzyska pamięć. A potem prawie 3 tygodnie przerwy w emitowaniu serialu!

Emisja "M jak miłość" podczas świąt Bożego Narodzenia i przed Sylwestrem

Po 17 grudnia 2024 nie będzie już nowych odcinków "M jak miłość" w TVP2 aż do początku stycznia. To oznacza, że zabraknie premierowych odcinków nie tylko w Wigilię, ale także w poniedziałek, 23.12.2024 oraz tydzień później, czyli w poniedziałek, 30.12.2024 i w Sylwestra, 31.12.2024! Na pocieszenie dla widzów specjalny odcinek „M jak miłość Wigilia u Mostowiaków” ma być emitowany w wigilijny poranek, we wtorek, 24.12.2024, przed program „Pytanie na śniadanie” już o godz. 5.05 w TVP2. Ponadto w sobotę, 28.12.2024, w paśmie porannym TVP2 pokaże "Święta z M jak miłość".

Warto zauważyć, że to powtórki odcinków świątecznych "M jak miłość" z lat poprzednich. Czyli w Wigilię widzowie zobaczą powrót Marka Mostowiaka na święta do Grabiny, a cztery dni później wigilijny wieczór w domu Zduńskich przy Deszczowej, kiedy do rodziny wrócił Mateusz (Krystian Domagała), który wstąpił do wojska i został żołnierzem.

Kiedy wróci "M jak miłość" na antenę TVP2 w styczniu 2025 roku?

TVP jeszcze nie podaje czy powrót "M jak miłość" po przerwie świąteczno-noworocznej nastąpi w poniedziałek, 6.01.2025, bo wtedy przypada Święto Trzech Króli czy dopiero we wtorek, 7 stycznia. Data wznowienia emisji nowych odcinków na początku przyszłego roku nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.