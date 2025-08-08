M jak miłość. Przed Lenką trudne wyzwanie. Ta przyjaźń wystawi córkę Zduńskich na próbę

Problemy Lenki w nowym sezonie "M jak miłość"

Chociaż Lena, podobnie jak Kinga (Katarzyna Cichopek) czy Piotrek (Marcin Mroczek), jest empatyczna i dobra, nie zawsze się to opłaca. Koleżeństwo z Sarą sprawiło, że nastolatka zaczęła wątpić w siebie. Porównuje się do "przyjaciółki", która akurat ze szczerością nie ma wiele wspólnego. Niby lubi córkę Zduńskich, spędza z nią czas, ale przecież w głębi duszy po prostu zazdrości jej relacji w domu przy Deszczowej. Nie ma co się dziwić, skoro ojciec Sary to psychopata! Dziewczyna oczywiście nie zna całej prawdy, planów Dariusza wobec Kingi, ale zauważa niepokojące zdarzenia.

Lenka nie pozbędzie się podejrzanej Sary i jej ojca w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Widzowie mogą być pewny, że wątek Hoffmanów wcale nie zniknie. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, dziewczyna zwierzy się Lence w nowym sezonie "M jak miłość". Prawdopodobnie wydarzy się to już w pierwszym odcinku po wakacjach.

- (...) Wiem, że słabo się dogadujecie, ale ogólnie chyba nie jest taki zły? - cytuje wspomniany portal słowa Lenki. - Jasne... Normalnie "tatuś roku" - oburzy się Sara. (...) Wiem, że was przekabacił... No, dobry w tym jest, ale kiedyś wszyscy przekonacie się, jaki jest naprawdę - doda. - (...) Nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać... - Co masz na myśli? - zdziwi się Zduńska. - Nie wygadasz nikomu? - zawaha się Sara. - Widzisz, twoi starzy może cię denerwują, ale generalnie są... normalni. A mój ojciec... od czasu do czasu... łapie dziwną fazę. Normalnie mu odbija i robi się, nie wiem, nieobliczalny? - wyzna Hoffmanówna.

Kłopoty Zduńskich. Dojdzie do tragedii?

Jak można się domyślać, Hoffman nie powiedział ostatniego słowa. Jemu nie zależy na córce, a obsesyjnie spogląda w kierunku Kingi. Do jakich wydarzeń dojdzie w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach? Lenka i jej rodzice muszą być czujni.