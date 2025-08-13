M jak miłość. Prywatne wakacje gwiazd serialu. Tego Kama, Franka czy Aneta nigdy nie ujawniły - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-08-13 11:26

Takich szczegółów gwiazdy „M jak miłość” zazwyczaj nie zdradzają! Serialowa Kama (Michalina Sosna), Franka (Dominika Kachlik), Jagoda (Katarzyna Kołeczek) czy Aneta (Ilona Janyst) przyznały się do tego, co zaszło w wakacje. Nie jest tajemnicą, że „M jak miłość” wraca na ekrany od września. Ruszają nowe odcinki, co stanowi kontynuację do wątków sprzed wakacji. Co zdradziły aktorki?! Najbardziej tajemniczy wydawał się serialowy Olek (Maurycy Popiel)... Sprawdź, co zadziało się na planie!

Wakacje gwiazd „M jak miłość”

Aktorki i aktorzy z „M jak miłość” nie pracowali na planie całe lato. Owszem, nagrywano nowe odcinki, by wystartować z kolejnym sezonem na jesień. To jednak nie wygląda tak, że cały sezon nagrany jest od razu. Gwiazdy serialu także udają się na przerwy wakacyjne, wyjeżdżają w ulubione miejsca i nie tylko. 

I właśnie o wyjazdy zapytano m.in. Kachlik, Sosnę, Janyst czy nawet Maurycego Popiela, czyli serialowego Olka Chodakowskiego! Pytanie nie miało na celu poznać jakichkolwiek planów ulubionych bohaterów, a aktorzy zdradzili najwspanialsze wspomnienie z wakacji, Takie, które w jakichś sposób ich poruszyło i zapamiętają je na długo.

Aktorki wreszcie to zdradziły! 

O niektórych osobach z załogi „M jak miłość” niewiele wiadomo, a pytanie pomogło obserwatorom lepiej poznać prywatne plany aktorów. 

Może były to wyjazdy na obozy żeglarskie. Co roku - wypowiedziała się Dominika Kachlik, rozmarzonym wzrokiem sięgając w przeszłość. 

Pamiętam, że byłam kiedyś, a rzadko bywam, na takich tropikalnych wakacjach i pamietam, że bardzo mnie wzruszyło, że po raz pierwszy zobaczyłam na żywo delfiny - zdradziła Kama z "M jak miłość", wspominając wakacje w dalekim kraju. 

Bardzo lubię pływać, bardzo lubię wodę, uwielbiam wyspy greckie, mogłabym tam wracać i wracać. Bardzo lubię pławić się w morzu - podzieliła się z widzami Katarzyna Kołeczek, czyli serialowa Jagoda. 

Wakacje w Dębkach w latach 90. - krótko zdradził Maurycy Popiel.

Cała moja podróż poślubna - dołączyła się Ilona Jansyt.

Marysia nie potrafiła się zdecydować 

Serialowa Rogowska, którą odgrywa Małgorzata Pieńkowska nie mogła się zdecydować, które wspomnienie jest tym najbardziej wyjątkowym…

Widać jednak, że każda z gwiazd „M jak miłość” ma swoją historię do przekazania i masę ciekawych wspomnień. 

