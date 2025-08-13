M jak miłość. Prywatne wakacje gwiazd serialu. Tego Kama, Franka czy Aneta nigdy nie ujawniły - ZDJĘCIA

Wakacje gwiazd „M jak miłość”

Aktorki i aktorzy z „M jak miłość” nie pracowali na planie całe lato. Owszem, nagrywano nowe odcinki, by wystartować z kolejnym sezonem na jesień. To jednak nie wygląda tak, że cały sezon nagrany jest od razu. Gwiazdy serialu także udają się na przerwy wakacyjne, wyjeżdżają w ulubione miejsca i nie tylko.

I właśnie o wyjazdy zapytano m.in. Kachlik, Sosnę, Janyst czy nawet Maurycego Popiela, czyli serialowego Olka Chodakowskiego! Pytanie nie miało na celu poznać jakichkolwiek planów ulubionych bohaterów, a aktorzy zdradzili najwspanialsze wspomnienie z wakacji, Takie, które w jakichś sposób ich poruszyło i zapamiętają je na długo.

Aktorki wreszcie to zdradziły!

O niektórych osobach z załogi „M jak miłość” niewiele wiadomo, a pytanie pomogło obserwatorom lepiej poznać prywatne plany aktorów.

Może były to wyjazdy na obozy żeglarskie. Co roku - wypowiedziała się Dominika Kachlik, rozmarzonym wzrokiem sięgając w przeszłość. Pamiętam, że byłam kiedyś, a rzadko bywam, na takich tropikalnych wakacjach i pamietam, że bardzo mnie wzruszyło, że po raz pierwszy zobaczyłam na żywo delfiny - zdradziła Kama z "M jak miłość", wspominając wakacje w dalekim kraju. Bardzo lubię pływać, bardzo lubię wodę, uwielbiam wyspy greckie, mogłabym tam wracać i wracać. Bardzo lubię pławić się w morzu - podzieliła się z widzami Katarzyna Kołeczek, czyli serialowa Jagoda. Wakacje w Dębkach w latach 90. - krótko zdradził Maurycy Popiel. Cała moja podróż poślubna - dołączyła się Ilona Jansyt.

Marysia nie potrafiła się zdecydować

Serialowa Rogowska, którą odgrywa Małgorzata Pieńkowska nie mogła się zdecydować, które wspomnienie jest tym najbardziej wyjątkowym…

Widać jednak, że każda z gwiazd „M jak miłość” ma swoją historię do przekazania i masę ciekawych wspomnień.