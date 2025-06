M jak miłość. Problemy z Lenką! Córka Kingi i Piotrka znów coś przeskrobie - ZDJĘCIA

Zboczeniec Hoffman i jego córka Sara nie odpuszczą w nowym sezonie "M jak miłość"!

To już pewne, że wątek Hoffmanów nie zniknie w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach. Co więcej, cwany Dariusz dopiero się rozkręca. W minionym sezonie serialu nie dał rady urobić Kingi. Próbował wykorzystać nieobecność Piotrka, by zwabić Zduńską do siebie i napoić ją herbatą z podejrzaną substancją w środku. Na szczęście kobieta uniknęła niebezpieczeństwa. Nie wypiła napoju i wyszła. To jednak nie oznacza, że Dariusz nie będzie miał wielu innych zagrywek, by zniszczyć szczęście Piotrka z Kingą.

To samo tyczy się Sary, która z jednej strony ubolewa nad tym, że jej relacje z tatą nie wyglądają tak jak te w rodzinie Lenki, ale z drugiej gra nieczysto... Bierze przykład z ojca psychopaty i mąciciela?

Lenka będzie miała problemy w nowym sezonie "M jak miłość"

Zdjęcie z planu "M jak miłość" jasno sugeruje, że w życiu Lenki pojawią się kolejne kłopoty. Tak przynajmniej relacjonuje serialowy Piotrek. Zduńskich znów czeka poważna rozmowa wychowawcza z nastolatką? Co może być przyczyną złego zachowania córki?

Sara przyczyną kłopotów Lenki w "M jak miłość" po wakacjach

To prawdopodobnie dalsza znajomość z Sarą może przekuć się w kiepskie wybory Lenki. Przypomnijmy, że "przyjaciółka" spędzała coraz więcej czasu z Grześkiem (Borys Wiciński), chłopakiem Zduńskiej. Podła koleżanka wysyłała do kolegi swoje zdjęcia i udawała, że to niby przypadkiem. Chciała spędzać z nim czas, wtrącając uszczypliwe uwagi i komentarze. To mocno denerwowało Lenkę.

Jeszcze nie wiadomo, co wydarzy się w związku z dalszą przyjaźnią dziewczyn. Można jednak przewidzieć, że Hoffman z córką nie powiedzieli ostatniego słowa. Dariusz nie odkrył swoich kart, nadal gra dobrego tatę, a Sara także nie pokazała jeszcze wszystkiego, na co ją stać. Możliwe, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" wybuchnie zamieszanie, a nawet pojawią się kolejne groźne sytuacje.