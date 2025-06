M jak miłość. Potwierdzą się dobre badania Doroty? Będzie już zupełnie zdrowa! - ZDJĘCIA

M jak miłość. Kasia odkryje prawdę o Mariuszu? Ukrywa przed nią, co robił po wyjeździe do USA! Fani mają swoje teorie

Dorota ostatecznie pokona nowotwór w nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach?

Wszystko wskazuje na to, że Iwona Rejzner nagrywa kolejne sceny do „M jak miłość” po wakacjach, więc jej obecność w dalszych wątkach Lisieckiego jest potwierdzona. Co usłyszy Dorota, kiedy stawi się na kontrolne wizyty u lekarza?

To najważniejsza sprawa w życiu Doroty i Bartka. Bez potwierdzenia, że nowotwór kobiety został wyleczony, że wyniki badań są w porządku, raczej trudno będzie planować spokojną przyszłość. Zdesperowany, stęskniony Lisiecki nie wiedział nawet, co się dzieje. Szukał ukochanej po świecie, ale bez większych skutków. W końcówce minionych odcinków „M jak miłość” udało się spotkać z żoną. Dorota powróciła, silniejsza i zdrowsza niż przed wyjazdem z Polski.

Chociaż Kawecka faktycznie powróciła do Grabiny w minionym sezonie „M jak miłość”, z pewnością nadal się boi o swoje życie. Eksperymentalna terapia w Bostonie przyniosła pozytywne skutki, a lekarz kobiety pozwalał jej na loty do Polski. Ostatecznie jednak nie wiadomo jeszcze, czy nowotwór został całkowicie pokonany.

Iwona Rejzner nagrywa nowe sceny do kolejnego sezonu „M jak miłość”

Aktorka Iwona Rejzner pojawia się na planie „M jak miłość”, ostatnio dodała krótkie nagranie z widny. To oznacza, że wątek serialowej Doroty na pewno nie zniknie w kolejnych odcinkach „M jak miłość”. Skoro Rejzner przychodzi na plan, by nadal nagrywać sceny do wątku swojej bohaterki, to raczej pewne, że scenariusz nie obejmuje ponownego wyjazdu Kaweckiej do Bostonu, lub - co gorsza - śmierci tej postaci.

Co dalej z Dorotą i Bartkiem w kolejnych odcinkach „M jak miłość”?

Jak informowaliśmy, Dorotę i Bartka czeka wizyta u lekarza. To tam padnie najważniejsze zdanie. Specjalista oceni, jaki jest stan zdrowotny Kaweckiej. Niestety wyniki są trzymane w tajemnicy, ale pewnym jest, że wątek Doroty i Bartka z „M jak miłość” jeszcze potrwa. Arkadiusz Smoleński i Iwona Rejzner cały czas pracują na planie serialu.