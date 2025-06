M jak miłość. Piotrek zorientuje się, że z Kingą jest coś nie tak! Będzie faszerowała się lekami

Kinga i Piotrek w zagrożeniu w "M jak miłość" po wakacjach

Na początku nowego sezonu "M jak miłość" we wrześniu powieje grozą u Kingi i Piotrka. Oczywiście Zduńscy nie będą nawet podejrzewali, jak wielkim zagrożeniem jest dla nich nieobliczalny, zboczony sąsiad Dariusz Hoffman (Mateusz Rusin)! Zwyrodnialec upatrzył sobie Kingę na swoją ofiarą i będzie miał coraz większą obsesję na punkcie pięknej mężatki.

Obrzydliwemu Hoffmanowi nie wystarczy już, że podgląda Kingę z ukrycia, robi jej zdjęcia z okna swojego gabinetu. Niezrównoważony psychicznie podglądacz nie pogodzi się z tym, że zwabił Zduńską do siebie, podał jej herbatę z narkotykiem, by ją wykorzystać, ale nie zrealizował do końca swojego planu do końca, bo Kinga nie wypiła nawet łyka!

Jak daleko posunie się Hoffman w nadchodzącym sezonie "M jak miłość"? Problemy Kingi będą miały związek z sąsiadem zboczeńcem!

Co się stanie z Kingą w nowym sezonie "M jak miłość"?

Niepokój Piotrka w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach wzbudzi nie tylko zachowanie Kingi, ale także kiepski wygląd żony, która będzie przygaszona, bez energii, jakby nagle wyparowała z niej cała radość życia. Jak podaje portal światseriali.interia.pl Zduński zacznie podejrzewać, że kłopoty Kingi są związane z bezsennością i lekami, które zacznie zażywać bez konsultacji z lekarzem.

M jak miłość. Sąsiad Zduńskich okaże się psychopatą! Będzie miał obsesję na punkcie Kingi

- Kinga? Wiesz, ostatnio bardzo blado wyglądasz. Może to przez te kłopoty ze snem? - zapyta zatroskany Piotrek. - To pewnie tylko wiosenne przesilenie, niedługo mi przejdzie... - wykręci się Kinga. - Nie wiem... Nie dosypiasz już od dłuższego czasu i widzę, jak to się na tobie odbija. Powinnaś pójść z tym do lekarza, bo te twoje tabletki ziołowe i melatonina nie za bardzo pomagają - stwierdzi Zduński. - Dobrze, umówię się po weekendzie... - Kinga szybko zakończy temat, żeby nie martwić męża.

Koszmar Kingi będzie powracał w nowym sezonie "M jak miłość"! Nie ucieknie przez prześladowcą

Prawda o złym stanie Kingi w nowym sezonie "M jak miłość" będzie taka, że nie przestanie ją dręczyć pewien koszmar. W każdym śnie do Zduńskiej będzie powracał przeraźliwy obraz ucieczki przed człowiekiem, tajemniczym prześladowcą, który ją obserwuje. Oczywiście Kinga nie rozpozna w nim twarzy Hoffmana, ale uzna, że dzieje się z nią coś złego, że za tym sennym koszmarem kryje się coś złego. Nie powie jednak o tym Piotrkowi, by o nie martwić.

Tylko Magda dowie się o problemie Kingi w "M jak miłość" we wrześniu!

Jedyną osobą, która w "M jak miłość" po wakacjach dowie się, jaki Kinga ma problem, na który nie pomogą nawet leki nasenne, będzie Magda (Anna Mucha). Przyjaciółki połączą dramatyczne przeżycia, ale póki co żadna z nich nie będzie wiedziała, jakie zło czai się za ogrodzeniem domu Zduńskich przy Deszczowej.