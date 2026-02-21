M jak miłość. Paweł znów się zakocha po śmierci Franki? Rafał Mroczek ujawnił, kiedy spotka nową miłość - ZDJĘCIA

Czy Paweł wróci do syna i rodziny w "M jak miłość"?

Co będzie z Pawłem w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" po jego nagłym zniknięciu po śmierci Franki? Nie ma już wątpliwości, że aż do połowy marca Zduński nie opuści swojej kryjówki. Wiadomo już, że będzie się ukrywał w domku w lesie nad jeziorem w Kampinosie. I chociaż Magda (Anna Mucha) trafi na trop Pawła, to jednak go tam nie znajdzie.

Aż wreszcie na poszukiwania brata wyruszy Piotrek (Marcin Mroczek). Bliscy Pawła będą mieli dosyć tego, że na tak długo zostawił syna Antosia, że zerwał kontakt z rodziną, izoluje się od ludzi, którzy chcą tylko mu pomóc. Szczególnie, że dojdą do wniosku, że ukrywanie się, ucieczka nie są dobrym lekarstwem na ukojenie bólu po śmierci Franki.

Rafał Mroczek w wywiadzie dla "Super Expressu" na wiosennej ramówce TVP potwierdził, że Paweł wróci, a on sam jest ciekawy, co scenarzyści przygotują dla jego bohatera. Znów Zduńskiemu nie udało się stworzyć pięknej, wiecznej miłości, ale jeszcze nic straconego.

Z kim będzie Paweł Zduński w "M jak miłość" po śmierci Franki?

Czy nowa miłość Pawła pojawi się na horyzoncie w nadchodzących odcinkach "M jak miłość"? A może już ją poznał i w jego życiu jest kobieta, która za jakiś czas, jak tylko żałoba po France minie, sprawi, że serce Pawła znów otworzy się na miłość, kolejny raz się zakocha?

Widzowie prześcigają się w domysłach, jak wielki wpływ na dalsze losy Pawła wywrze Agnes (Amanda Mincewicz), córka jego ojczyma Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), którą ocalił przed śmiercią. Póki co nie ma pewności, że Paweł i Agnes będą razem, ale to mogłaby być ogromne zaskoczenie!

Na pewno do końca tego sezonu "M jak miłość" Paweł będzie sam. Wróci do syna i to na wychowaniu Antosia się teraz skupi. Rafał Mroczek jest otwarty na nową miłość swojego bohatera, ale jeszcze nie teraz.

- Ja nie wiem za ile lat może to nastąpić, ale mam nadzieję, że tak - powiedział "Super Expressowi".

- Ja nie wiem za ile lat może to nastąpić, ale mam nadzieję, że tak - powiedział "Super Expressowi".

Rafał Mroczek o dramatycznych zmianach w "M jak miłość". Co dalej z Pawłem Zduńskim?