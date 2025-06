M jak miłość

M jak miłość. Oto nowa dziewczyna Mateusza? Do obsady dołączyła Matylda Giegżno. Jej siostra też grała w serialu - WIDEO, ZDJĘCIA

Produkcja serialu "M jak miłość" oficjalnie ogłosiła zmiany w obsadzie w nowym sezonie! Do ekipy dołączyła Matylda Giegżno, 24-letnia aktorka, której starsza siostra Emma cztery lata temu grała Dorotę, dziewczynę Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). W jaką postać wcieli się Matylda Giegżno w "M jak miłość" po wakacjach? To będzie zupełnie nowa bohaterka, której wątek będzie związany z Mateuszem Mostowiakiem (Rafał Kowalski)? Czy to oznacza, że Mateusz znów się zakocha i znajdzie sobie dziewczynę? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz ZDJĘCIA z planu "M jak miłość".