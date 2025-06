M jak miłość. Oni zostali wykluczeni z rodziny Mostowiaków na zawsze! Nie ma szans na powrót tych bohaterów do Grabiny - ZDJĘCIA

M jak miłość. To o niego Natalka walczyła z Ulą zanim zakochała się w Bartku! Co się stało z Frankiem? Tak teraz wygląda - ZDJĘCIA

Kogo z rodziny Mostowiaków już nie ma w "M jak miłość"?

Już tylko Barbara i Marysia w nowym sezonie "M jak miłość" będą reprezentować rodzinę Mostowiaków! Z dawnej obsady serialu związanej z Grabiną zostały jedynie one. Chociaż seniorka rodu ma czwórkę dzieci i wszystkie żyją, to więcej ich nie zobaczy. Po odejściu z obsady "M jak miłość" aktorów, którzy grali dzieci Barbary i zmarłego Lucjana (śp. Witold Pyrkosz), nie ma co liczyć na to, że nastąpi powrót tych bohaterów do Grabiny.

Ostatnia z Mostowiakami w zakończonym sezonie "M jak miłość" pożegnała się Marta (Dominika Ostałowska). A właściwie wyjechała do Włoch bez pożegnania z Barbarą. Tylko Marysię zawiadomiła, że ze względu na nieplanowaną ciążę zmieniła swoje plany na życie z Jackiem Mileckiem (Robert Gonera). Opuściła Polskę, wyprowadziła się do Włoch do syna Łukasza (Jakub Józefowicz) i jego partnerki Patrycji (Alżbeta Lenska). Niestety Martę czeka ten sam los, co innych zapomnianych Mostowiaków.

O tych bohaterach z "M jak miłość" już nikt nie pamięta?

Od wielu lat w "M jak miłość" z Barbarą żadnego kontaktu nie utrzymuje najmłodsza córka Małgosia (Joanna Koroniewska). Co prawda rok temu seniorka rodu przypomniała sobie o Małgosi i zleciła nawet Marcinowi (Mikołaj Roznerski) odnalezienie najmłodszej córki, która żyje gdzieś w USA, ale nic z tego nie wyszło. Póki co nie ma szans na powrót Małgosi z twarzą innej aktorki do Grabiny.

Nieco zapomniany w "M jak miłość" jest także Marek Mostowiak, jedyny syn Barbary i Lucjana, który co jakiś czas dzwoni do Barbary i Marysi, donosi im, co się dzieje u niego w Australii. Ale słowem nie wspomina o swojej żonie Ewie. Jakby przestała istnieć. Nie tylko Mostowiakowa, ale także Marysia nie wymieniają nawet imienia Ewy w domu w Grabinie. Taki sam los spotkał syna Ewy, Antka (Jakub Jankiewicz), który dla Marka był jak jego dziecko.

Wykluczona z rodziny Mostowiaków w "M jak miłość" została też Joasia Chodakowska (Barbara Kurdej-Szatan), którą Barbara kochała jak przybraną córkę, która wychowywała jej wnuka Wojtusia (Feliks Matecki), syna Małgosi i zmarłego Tomka (Andrzej Młynarczyk). Nie dość, że seniorka rodu zapomniała zupełnie o Wojtusiu, nie interesuje się jego losem, nie wie, co się z nim dzieje, to nie pyta też, gdzie jest Joasia.

Co się stało z Joasią i Wojtusiem po wyrzuceniu Barbara Kurdej-Szatan z "M jak miłość" cztery lata temu? Nikt tego nie wie, niby planowali wyjazd do Francji, ale słuch po nich zaginął. Nie ma już szans na powrót Joasi, bo Kurdej-Szatan nie ma kontaktu z produkcją "M jak miłość".

Dawni bohaterowie "M jak miłość" z twarzami innych aktorów? Czy będą zmiany?

Po odejściu z obsady "M jak miłość" aktorów, których bohaterowie nadal żyją, chociaż zeszli na dalszy plan i zostali zapomniani, to od produkcji zależy, czy zostaną zastąpieni innymi osobami.

U Mostowiaków w "M jak miłość" mamy już nową Natalkę, bo Dominika Suchecka zastąpiła Marcjannę Lelek, a od kilku miesięcy także nowego Mateusza, bo miejsce Krystiana Domagały zajął Rafał Kowalski. Niewykluczone, że w przyszłości pojawią się ci wykluczeni członkowie rodziny Barbary, ale twarzami innych aktorów.