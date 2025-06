M jak miłość. Oni prawie rozbili związek Zduńskich. Nie tylko Hoffman polował na Kingę i Piotrka

Zduńscy z „M jak miłość” nie zawsze mają lekko

Kinga z Piotrkiem to para, która związała się ze sobą jeszcze na początku startu „M jak miłość” i są jedynymi bohaterami, którzy nie zamienili miłości do siebie na kogoś innego, nie doszło między nimi do rozwodu i upadku rodziny. Co prawda, zdarzały się momenty, w których przeżywali kryzysy i dramaty oraz trudne chwile. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że coś w podobnym stylu wydarzy się w kolejnych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach 2025. To sprawka podejrzanego Hoffmana, który ewidentnie stalkuje Kingę, gra przed nią dobrego i pomocnego sąsiada, a tak naprawdę „poluje” na jej bezpieczeństwo!

Prawdziwa twarz Dariusza jeszcze nie wyszła na jaw, ale kolejny sezon „M jak miłość” może przynieść poważne problemy z Hoffmanem. To już pewne, że podejrzany mężczyzna nie zniknie z życia Kingi i Piotrka. Wręcz przeciwnie, spróbuje realizować swoje chore plany!

To ona spowodowała jeden z największych kryzysów małżeńskich u Zduńskich

Nie tylko cwany Hoffman próbuje zniszczyć rodzinę Zduńskich. W ostatnich latach wydarzyło się wiele momentów, w których Kinga z Piotrkiem nie mieli lekko. Niektóre osoby próbowały rozbić ich rodzinę!

Jednym z największych kryzysów w małżeństwie Kingi i Piotrka z „M jak miłość” był moment wyjazdu prawnika do USA. Na miejscu zbliżył się ze znajomą Kamilą (Anna Gorajska), z którą połączyło go coś więcej! Potem Piotrek z Kamilą pracowali razem na miejscu w Warszawie, a kobieta nie odpuszczała narastających uczuć. Doszło nawet do pocałunku!

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że w tym samym czasie doszło do dziwnego zauroczenia Pawła (Rafał Mroczek) Kingą… Brat prawnika mocno angażował się w pomoc przyjaciółce, a cała sprawa zaczynała wyglądać co najmniej podejrzanie. Na szczęście Paweł nie przekroczył granicy, a wkrótce postawił na związek z Franką (Dominika Kachlik).

Postać Kamili niemal rozbiła małżeństwo Zduńskich. W obronie pary stawała m.in. Magda (Anna Mucha), a Kamila ostatecznie zniknęła z życia Piotrka. Brakowało naprawdę niewiele, by doszło do rozwodu…

Ci bohaterowie namieszali u Kingi i Piotrka

To nie tylko Kamila była tą, która mąci w małżeństwie Kingi i Piotrka. Na szczęście na przestrzeni lat nie było aż tak wielu momentów kryzysów miłości prawnika do żony.

Jedną z trudniejszych sytuacji w ich związku były działania nastolatki Olgi (Katarzyna Zawadzka), która nieustannie flirtowała ze Zduńskim! Dziewczyna robiła to celowo, czym wzbudzała nerwy i nieporozumienia. Pocałowała nawet męża Kingi, ale on odskoczył. Nie chciał traktować Olgi w sposób, o który jej chodziło.

Sytuacja w relacji ulubionych bohaterów zrobiła się nieco niejasna także z powodu pojawienia się Roberta Lubińskiego (Tomasz Borkowski), nowego sąsiada Zduńskich. Wkroczył on w życie małżeństwa, kiedy kobieta czuła się nieco zaniedbywana i potrzebowała uwagi.

Istotną rolę w życiu Kingi odegrał także Michał Marszałek (Andrzej Andrzejewski), brat Zuzy (Jolanta Fraszyńska) i wujek Magdy (Anna Mucha). Przyjaźń Kingi z mężczyzną była naprawdę zażyła i bliska, ale Zduńska nigdy nie przekroczyła granicy. To była raczej trudna relacja opierająca się na wzajemnym zrozumieniu. Michał pocieszał Zduńską, a ona pomagała mu w walce z zespołem stresu pourazowego.

Jeśli chodzi o Piotrka to lata temu zawróciła mu w głowie koleżanka z kancelarii - Monika (Anna Wendzikowska), o którą Kinga była bardzo zazdrosna.

Na szczęście te i inne postaci z „M jak miłość” nie dały rady rozdzielić Kingi i Piotrka. Możliwe, że Hoffman także nie zdoła tego zrobić i zapewne na to liczą widzowie.