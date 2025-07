M jak miłość. Olek wda się w bójkę w klinice! Tak razem z Anetą będą walczyć o życie pacjenta - ZDJĘCIA, WIDEO

Olek po chorobie wróci do pracy w "M jak miłość" po wakacjach

Bójka Olka w szpitalu w nowym sezonie "M jak miłość" to zapowiedź tego, z jakim zaangażowaniem Chadakowscy włączą się w pomoc pacjentom kliniki ortopedii, gdzie on jest ordynatorem, a ona pracuje trochę jakby w cieniu męża. To już pewne, że Olek dojdzie do siebie po ciężkiej chorobie, że dzięki Anecie przestanie bagatelizować objawy, które pojawiły się, gdy przez długi czas chorował.

Powrót Olka do kliniki w następnych odcinkach "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej oznacza, że upora się z problemami ze zdrowiem, że zakończy wreszcie leczenie.

Z kim pobije się Olek w klinice w nowym sezonie "M jak miłość"?

Przed Olkiem i Anetą zawodowe wyzwania, którym lekarze będą musieli sprostać w "M jak miłość" po wakacjach. Łącząc pracę na oddziale ortopedii z kłopotami w życiu prywatnym, tym, co się będzie działo w klinice także w relacjach Chodakowskich z przyjaciółmi, m.in. niewierną, zakłamaną Kasię (Paulina Lasota), która nie tylko Mariuszowi (Mateusz Mosiewicz), ale także Anecie i Olkowi wmówi, że jest w ciąży z kochankiem. A tak naprawdę urodzi dziecko Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski).

Na planie "M jak miłość" powstały właśnie poruszające sceny z udziałem Olka i Anety. Można z nich wnioskować, że lekarze zmierzą się z trudnym przypadkiem chorego chłopca, pacjenta kliniki, a Aneta jako matka wyjątkowo emocjonalnie podejdzie do dziecka.

I to właśnie ona jako pierwsza znajdzie się na celowniku mężczyzny, najpewniej ojca chłopca, który zjawi się w pokoju lekarzy z pretensjami do Chodakowskiej. W obronie żony od razu stanie Olek, która wda się w bójkę w mężczyzną, pobije go, nie zważając na protesty Anety.

Ta krótka zapowiedź odcinków "M jak miłość" po wakacjach, którą widzowie mogą już zobaczyć na profilach serialu na Facebooku i Instagramie, to tylko przedsmak tego, co czeka Anetę i Olka w klinice.

Kiedy nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach?

Początek kolejnego 26. sezonu "M jak miłość" jest planowany na wrzesień. Jeszcze nie wiadomo, czy nowe odcinki ruszą w poniedziałek, 1.09.2025, czy tak jak przed rokiem z tygodniowym opóźnieniem. TVP program emisji "M jak miłość" ogłosi dopiero w połowie sierpnia.