M jak miłość. Olek wyzdrowieje! Wróci do klinki i zacznie rywalizować z Argasińskim?- ZDJĘCIA

Olek wróci do zdrowia w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Olek wreszcie wróci do zdrowia! A wszystko dzięki nieustępliwej Anecie, która w końcu, z pomocą Marcina, zaciągnęła swojego niesfornego męża do lekarza, gdy ten nie doszedł do siebie po przebytym covidzie, a nawet odmówił przyjmowania leków i dalszego leczenia.

Jednak pod wpływem najbliższych w finale sezonu wreszcie zmienił zdanie i zjawił się u specjalisty, co w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej mu się wynagrodzi, bo w końcu wyzdrowieje i będzie mógł wrócić nie tylko do normalnego funkcjonowania w domu, przez co nawet i dziecko Chodakowskich stanie się już możliwe, ale i w pracy!

Chodakowski znów pojawi się w klinice w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Maurycy Popiel pochwalił się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Karolem Strasburgerem z planu "M jak miłość". Na fotografii widać oboje lekarzy - dawnego i obecnego ordynatora klinki, a prywatnie zięcia Iwony (Hanna Śleszyńska) i jej partnera. Czyżby w nowym sezonie po wakacjach doszło między nimi do rywalizacji?

Tym bardziej, że Olek występuje w lekarskim kitlu, a Jerzy garniturze, w którym chodził jako ich szef. Czyżby pod nieobecność obecnego ordynatora doszło do podmiany i teraz w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Olek znów będzie musiał udowadniać i walczyć o swoje wcześniejsze stanowisko? Szczególnie, że i opis zdjęcia daje do myślenia!

- Lekarze na start? 🫣 - podpisał Maurycy Popiel.

Czy między Olkiem a Jerzym dojdzie do szpitalnej rywalizacji w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Jednak nie wydaje się, aby w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach lekarze znów ze sobą rywalizowali nawet o najwyższy stołek! Tym bardziej, że Argasiński i tak jest w klinice od czasu, w przeciwieństwie do Chodakowskiego, który traktuje ją jak 2 dom! I właśnie z tego względu, jak tylko wyzdrowieje, to od razu wróci do pracy i będzie gotowy z powrotem przejąć swoje obowiązki, które być może tymczasowo przejmie Jerzy!

A poza tym w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej panów wciąż będą łączyć koligacje rodzinne i nie wydaje się, aby ich relacje mogły się zmienić, bo przecież prywatnie dalej będą się lubić, jak i szanować. Zatem raczej można być o to spokojnym! Choć z 2 strony życie pisze różne scenariusze! A już na pewno to serialowe!