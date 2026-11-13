M jak miłość, odcinek 1961: Hania przyłapie Natalkę na kłamstwie. Już nie ukryje uczucia do Mikołaja

Hania przyłapie Natalkę na kłamstwie. Nie da matce spokoju w sprawie Mikołaja

W 1961 odcinku "M jak miłość" Natalka znów będzie musiała zmierzyć się z buntowniczym zachowaniem Hani. Córka nieustannie będzie prowokować matkę do kłótni, ale tym razem nie chodzi wyłącznie o nastoletni upór. Dziewczyna doskonale widzi, że Mikołaj coraz bardziej interesuje się Natalką, a sama policjantka również nie pozostaje wobec niego obojętna. Kiedy Mostowiakowa spróbuje ukryć prawdę, Hania przyłapie ją na kłamstwie dotyczącym Lipińskiego. Nie będzie już tak łatwo przekonać córkę, że między nią a dyrektorem szkoły nie dzieje się nic szczególnego.

Czujna Hania nie da się zwieść

Hania ma zresztą powody, by zwracać uwagę na tę relację. Wcześniej Mikołaj uratował ją na basenie, a Natalka coraz częściej pojawiała się w szkole córki. Dyrektor zjawił się nawet w dniu ślubu Natalki z Karskim. Dziewczyna zacznie łączyć fakty i nie da matce zapomnieć o tym, co zauważyła. Kolejne spięcia sprawią, że Karska będzie miała coraz większy problem z utrzymaniem swoich uczuć w tajemnicy.

Adam zauważy zainteresowanie Mikołaja. Natalka będzie musiała się tłumaczyć

Na tym nie koniec kłopotów Natalki. W 1961 odcinku "M jak miłość" również Adam zacznie dostrzegać, że dyrektor szkoły Hani jest wyraźnie zauroczony jego żoną. Karski zrozumie, że częste spotkania Natalki z Mikołajem niekoniecznie miały wyłącznie służbowy charakter. Przypomni sobie również, jak wiele razy żona przekładała ich ślub i jak niechętnie podchodziła do małżeńskich planów... Adam nie zamierza przemilczeć swoich podejrzeń. Zacznie zadawać Natalce niewygodne pytania i będzie chciał wiedzieć, co naprawdę łączy ją z Lipińskim. Dla policjantki będzie to wyjątkowo trudna rozmowa, bo tym razem nie wystarczy uniknąć konfrontacji z córką. Mąż również zacznie domagać się prawdy.

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.