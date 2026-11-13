M jak miłość, odcinek 1961: Koniec Natalki i Adama?! Dokona przełomowego odkrycia o Mikołaju

Adam w końcu odkryje, że Mikołaj jest oczarowany jego żoną w 1961 odcinku „M jak miłość”!

W 1961 odcinku „M jak miłość” Hania (Wiktoria Basik) nie odpuści swojej matce i nieustannie będzie pozorować kłótnię, w trakcie której ujawni kłamstwo matki na temat Mikołaja. Tym bardziej, że córka Natalki będzie świadoma tego, że kobieta coś czuje do jej dyrektora szkoły i wcale się nie pomyli. Do tego stopnia, że prawdy wreszcie dowie się i Adam.

W 1961 odcinku „M jak miłość” Karski zauważy, że Lipiński jest mocno oczarowany jego żoną i to nie tylko na stopie zawodowej. Wówczas Adam szybko zrozumie, czemu to akurat Natalka miała urządzać pogadanki w szkole Hani i to tak często. I oczywiście tak tego nie odpuści. Zwłaszcza, że wtedy stanie się też dla niej jasne, czemu ukochana przekładała ich ślub aż parokrotnie i tak broniła się przed wyjściem za niego za mąż!

Zazdrosny Karski przesłucha Natalkę w 1961 odcinku „M jak miłość”!

W 1961 odcinku „M jak miłość” Natalka będzie musiała zetrzeć się nie tylko z Hanią, ale i Adamem, z którym w końcu będzie czekała ją bardzo poważna rozmowa. Szczególnie, że tym razem mąż ostro ją przyciśnie i to niczym na przesłuchaniu. Karski zacznie zadawać żonie bardzo niewygodne pytania o Lipińskim, aby sprawdzić, czy żona odwzajemnienia uczucia Mikołaja.

Czy zatem w 1961 odcinku „M jak miłość” przyciśnięta do muru Mostowiakowa wreszcie powie mężowi, co tak naprawdę czuje? Czy przyzna się i do swojego uczucia do Mikołaja, które tylko nabrało na sile, gdy ten uratował jej córkę na basenie, w czasie, gdy Adama akurat przy nich nie było? Czy Natalka powie mu o ich zbliżeniu?

Co zrobi Mostowiakowa w 1961 odcinku „M jak miłość”?

A może w 1961 odcinku „M jak miłość” Natalka znów do niczego się nie przyzna i będzie ślepo zapewniać Adama co do swojego uczucia właśnie do niego. Ale czy Karski w to uwierzy, gdy odkryje swoje? A może Natalka w końcu powie mu o swoich rozterkach?

Czy w 1961 odcinku „M jak miłość” małżeństwo Natalki i Adama przetrwa? A może to będzie już ich koniec? Czy Natalka zwiąże się z Mikołajem, a zakochany Adam znów zostanie sam? Co w tej sytuacji zrobi Hania, która będzie po stronie Karskiego? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

10