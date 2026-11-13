M jak miłość, odcinek 1962: Barbara przyjrzy się Sarze. Nie zaakceptuje nowej wybranki Mateusza?

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-11-13 12:14

Mateusz (Rafał Kowalski) coraz wyraźniej daje się oczarować Sarze (Adrianna Izydorczyk), ale czy nowa znajomość spodoba się całej rodzinie Mostowiaków? W 1962 odcinku "M jak miłość" dziewczyna odwiezie wnuka Barbary (Teresa Lipowska) do Grabiny, a seniorka rodu postanowi wykorzystać okazję, by lepiej poznać jego nową znajomą. Nie od dziś wiadomo, jak wiele Mateusz przeszedł przez Majkę (Matylda Giegżno). Barbara dobrze widziała, jak bardzo wnukowi zależy na przyjaciółce i ile razy posmutniał przez jej niezdecydowanie. Czy teraz uzna, że Sara to właściwa dziewczyna dla Mateusza, czy może od początku będzie miała wobec niej wątpliwości?

Sara odwiezie Mateusza do Grabiny. Barbara będzie chciała ją poznać

W 1962 odcinku "M jak miłość" relacja Mateusza i Sary będzie coraz bliższa. Mostowiak coraz bardziej ulegnie urokowi nowej znajomej, a kiedy dziewczyna odwiezie go do Grabiny, na miejscu spotka Barbarę. Seniorka szybko zainteresuje się młodą kobietą, która pojawi się u boku jej wnuka. Nie będzie to dla niej obojętne spotkanie, bo doskonale zna uczuciową historię Mateusza i wie, jak wiele kosztowało go dotychczasowe zauroczenie Majką, która nie odwzajemniła uczuć, a przynajmniej nigdy nie określiła dokładnie, co czuje.

Barbara od dawna obserwowała, jak wnuk zabiega o względy przyjaciółki, która nie potrafiła jednoznacznie określić, czego chce. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. Sara coraz śmielej zbliża się do Mateusza, a on sam nie pozostaje obojętny na jej zainteresowanie. Czy Barbara dostrzeże w niej szansę na szczęście wnuka?

Mateusz wreszcie odpuści Majkę? Co na to Barbara?

Przez długi czas Mateusz nie potrafił przestać myśleć o Majce. Nawet kiedy dziewczyna wikłała się w kolejne komplikacje z Tomkiem (Chris Cugowski), Mostowiak pozostawał blisko niej i miał nadzieję, że w końcu dostrzeże w nim kogoś więcej niż przyjaciela. Jej niezdecydowanie sprawiało jednak, że Mateusz wciąż nie mógł ruszyć dalej.

Czy Barbara zaakceptuje nową wybrankę wnuka? Sara będzie pod jej obserwacją

Barbara z pewnością będzie chciała wiedzieć, kim jest dziewczyna, która coraz mocniej przyciąga uwagę Mateusza. Dla seniorki najważniejsze będzie przecież szczęście wnuka. Zna jego wrażliwość i wie, jak mocno potrafi angażować się w relacje, dlatego może być ostrożna wobec nowej znajomości. Nie oznacza to jednak, że od razu odrzuci Sarę. Spotkanie w Grabinie będzie dla niej okazją, by wyrobić sobie własne zdanie o dziewczynie. Czy Sara zyska sympatię Barbary i zostanie zaakceptowana przez rodzinę Mostowiaków? A może seniorka uzna, że Mateusz zbyt szybko angażuje się w kolejną relację? To wyjdzie na jaw wkrótce.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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