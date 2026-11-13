M jak miłość, odcinek 1962: Barbara przyjrzy się Sarze. Nie zaakceptuje nowej wybranki Mateusza?

Sara odwiezie Mateusza do Grabiny. Barbara będzie chciała ją poznać

W 1962 odcinku "M jak miłość" relacja Mateusza i Sary będzie coraz bliższa. Mostowiak coraz bardziej ulegnie urokowi nowej znajomej, a kiedy dziewczyna odwiezie go do Grabiny, na miejscu spotka Barbarę. Seniorka szybko zainteresuje się młodą kobietą, która pojawi się u boku jej wnuka. Nie będzie to dla niej obojętne spotkanie, bo doskonale zna uczuciową historię Mateusza i wie, jak wiele kosztowało go dotychczasowe zauroczenie Majką, która nie odwzajemniła uczuć, a przynajmniej nigdy nie określiła dokładnie, co czuje.

Barbara od dawna obserwowała, jak wnuk zabiega o względy przyjaciółki, która nie potrafiła jednoznacznie określić, czego chce. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. Sara coraz śmielej zbliża się do Mateusza, a on sam nie pozostaje obojętny na jej zainteresowanie. Czy Barbara dostrzeże w niej szansę na szczęście wnuka?

Mateusz wreszcie odpuści Majkę? Co na to Barbara?

Przez długi czas Mateusz nie potrafił przestać myśleć o Majce. Nawet kiedy dziewczyna wikłała się w kolejne komplikacje z Tomkiem (Chris Cugowski), Mostowiak pozostawał blisko niej i miał nadzieję, że w końcu dostrzeże w nim kogoś więcej niż przyjaciela. Jej niezdecydowanie sprawiało jednak, że Mateusz wciąż nie mógł ruszyć dalej.

Czy Barbara zaakceptuje nową wybrankę wnuka? Sara będzie pod jej obserwacją

Barbara z pewnością będzie chciała wiedzieć, kim jest dziewczyna, która coraz mocniej przyciąga uwagę Mateusza. Dla seniorki najważniejsze będzie przecież szczęście wnuka. Zna jego wrażliwość i wie, jak mocno potrafi angażować się w relacje, dlatego może być ostrożna wobec nowej znajomości. Nie oznacza to jednak, że od razu odrzuci Sarę. Spotkanie w Grabinie będzie dla niej okazją, by wyrobić sobie własne zdanie o dziewczynie. Czy Sara zyska sympatię Barbary i zostanie zaakceptowana przez rodzinę Mostowiaków? A może seniorka uzna, że Mateusz zbyt szybko angażuje się w kolejną relację? To wyjdzie na jaw wkrótce.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.