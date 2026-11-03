M jak miłość, odcinek 1959: Mariusz dopadnie Kasię i jej córkę Zosię? Odnajdzie kryjówkę żony! - ZDJĘCIA, WIDEO

Mariusz nie przestanie szukać Kasi i Zosi w 1959 odcinku "M jak miłość"!

W 1959 odcinku "M jak miłość" Mariusz wciąż nie pogodzi się ze zniknięciem Kasi i Zosi z jego domu i nie zaprzestanie ich poszukiwań. Sanocki nie przyjmie do wiadomości tego, że żona od niego odeszła i zabrała dziecko i zrobi wszystko, aby sprowadzić je z powrotem. Tym bardziej, że właśnie z tego względu zabił Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), aby więcej nie stanął im na drodze do ich "szczęścia", bo będzie kochał żonę aż do obłędu.

- Mariusz będzie tak długo szukał aż jej nie znajdzie - zapowiedział Mateusz Mosiewicz w "Kulisach M jak miłość".

W 1959 odcinku "M jak miłość" Kasia wciąż będzie ukrywać się przed Mariuszem. Ale nie u Anety (Ilona Janyst), u której najszybciej by ją znalazł, bo zjawi się tam już tuż po jej zniknięciu. Jednak tam jej nie znajdzie. Aczkolwiek to wcale nie będzie oznaczało, że wspólnie z Zosią pozostaną bezpieczne. A wręcz przeciwnie...

Sanocki odkryje gdzie schowała się jego żona i jej córka w 1959 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że już w 1959 odcinku "M jak miłość" Sanocki je odnajdzie! Mariusz dotrze do miejsca, w którym ukryje się jego żona i jej córka. Przerażona Kasia zobaczy męża przez okno i natychmiast się schowa, aby jej nie zauważył. Sanocka od razu chwyci Zosię na ręce, po czym postanowi z nią uciec, aby agresor ich nie odnalazł!

W 1959 odcinku "M jak miłość" Kasi uda się złapać taksówkę i odjechać z z Zosią w bezpieczne miejsce, aby Mariusz nie odnalazł ich w kryjówce. Sanockim znów uda się uciec przed agresorem, ale to już zmusi kobietę do podjęcia bardziej radykalnych kroków. Zwłaszcza, że jej mąż się nie podda!

- To już jest granica, która doprowadza ją do tego, że musi to wszystko zakończyć i ma dwie drogi, albo się poddać, albo walczyć i zacząć nowe życie z dala od tego, co sama sobie zgotowała - powiedziała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Kasia wróci do Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość"!

W 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia zjawi się przed domem Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) i wreszcie postanowi powiedzieć mu prawdę. Sanocka przyzna się do swojego romansu z Sowińskim, a także zasugeruje, że to właśnie jej szalejący z zazdrości mąż mógł zabić jej kochanka. Ale na tym wcale nie poprzestanie!

Jeszcze w 1960 odcinku "M jak miłość" Sanocka wręczy Karskiemu list, w którym przyzna, że to on jest ojcem Zosi i poprosi, aby w razie jej śmierci się nią zaopiekował. Tyle tylko, że wymusi przy tym na nim obietnicę, aby otworzył go dopiero wtedy, jak jej już by zabrakło!

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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