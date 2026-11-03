M jak miłość, odcinek 1954: Marcin będzie gęsto tłumaczył się przed siostrą Sowińskiego. Ewa uwierzy, że znajdzie zaginionego Aleksandra - ZDJĘCIA

Marcin odwiedzi Olka w klinice. Bracia będą musieli wyjaśnić sobie wydarzenia feralnej nocy

W 1954 odcinku "M jak miłość" Marcin pojawi się w klinice, by porozmawiać z Olkiem o zaginięciu Sowińskiego. Chodakowski będzie miał poważne powody do niepokoju. Jego brat w noc, kiedy zniknął dyrektor, był pod wpływem alkoholu i nie pamięta, co dokładnie robił. W dodatku sam zacznie obawiać się, że mógł mieć związek z czymś, czego teraz nie potrafi sobie przypomnieć. W stresie poprosił Marcina, by pomógł mu odtworzyć przebieg tamtych wydarzeń. Nie będzie już pewien nawet własnej pamięci ani tego, czy na pewno nie zrobił niczego złego.

Ewa zobaczy Marcina i od razu zapyta o zaginionego brata. Detektyw nie powie jej całej prawdy w 1954 odcinku "M jak miłość"

Rozmowę braci przerwie wejście Ewy. Kobieta nie usłyszy, o czym rozmawiali, ale widok Marcina w gabinecie Olka od razu wzbudzi jej nadzieję. Będzie przekonana, że detektyw mógł zdobyć nowe informacje o Aleksandrze.

- O, pan Marcin. Chciałam dzisiaj do pana dzwonić, dowiedział się pan czegoś nowego o moim bracie. - zapyta Ewa.

Chodakowski nie będzie jednak chciał wdawać się w szczegóły przy Olku. Szybko się wycofa i odpowie.- Niestety, jeszcze nad tym pracuję. Nie będę przeszkadzał, do widzenia.

Marcin nie zdradzi Ewie, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się jej wydawać. Na razie nie powie jej również, że Olek ma poważne luki w pamięci dotyczące nocy zaginięcia Sowińskiego. Co więcej, detektyw będzie musiał zachować ostrożność, bo coraz więcej pytań dotyczy właśnie jego brata.

Ewa nadal będzie wierzyć, że Aleksander się odnajdzie. Nie pozna tajemnicy Olka

Dla Ewy Aleksander wciąż będzie przede wszystkim zaginionym bratem, którego trzeba odnaleźć. Kobieta nie będzie wiedziała, że Olek nie pamięta przebiegu feralnej nocy i sam obawia się, że mógł zrobić coś złego. Nie będzie też świadoma, jak bardzo Marcin martwi się o brata i dlaczego tak ostrożnie dobiera słowa podczas rozmowy z nią. Mało tego, jeszcze w 1954 odcinku "M jak miłość" Ewa zadeklaruje, że lekarz wydaje jej się prawym człowiekiem, któremu można ufać. Niestety kolejne wydarzenia udowodnią jej, że chyba nie może mieć nadziei na ponowne spotkanie z bratem.

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.