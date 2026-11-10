M jak miłość, odcinek 1958: Groźny Mariusz pójdzie do Jakuba po zniknięciu Kasi. Zagra na emocjach Karskiego - ZDJĘCIA

Mariusz zacznie szukać Kasi i Zosi w 1958 odcinku "M jak miłość"

Kasia uciekła z domu, gdy zrozumiała, że jej mąż zabił Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). Dziwne zachowanie Mariusza, jego coraz większa kontrola i alkohol tylko wzmocniły jej obawy. Lekarka nie będzie już chciała ryzykować życia swojego ani Zosi. Zniknie, zanim Sanocki zdąży ją zatrzymać, ale to nie oznacza, że odzyska spokój. Mariusz nie zamierza bowiem pogodzić się z utratą żony i córki. W 1958 odcinku "M jak miłość" zacznie ich szukać, a jednocześnie będzie śledził każdy trop, który może doprowadzić go do uciekinierów.

Mariusz pojawi się u Jakuba i zagra na jego emocjach

Mariusz doskonale wie, że Kasia ufa Jakubowi. Dlatego, choć szczerze nie cierpi Karskiego, zdecyduje się odwiedzić go w domu. Nie przyjdzie jednak z otwartymi groźbami. Zamiast tego przybierze maskę zatroskanego męża i ojca, który rzekomo chce tylko odnaleźć bliskie mu osoby.

- "Martwię się o nią i o Zosię" - powie spokojnie Sanocki, próbując poruszyć Jakuba.

Karski nie da się jednak przekonać i nie pomoże Mariuszowi w poszukiwaniach. Całej sytuacji przyjrzy się Martyna, która od razu nabierze podejrzeń wobec gościa. Jasno da do zrozumienia, że nie podoba jej się ten człowiek. I trudno będzie jej się dziwić. Sanocki jest zdolny do wszystkiego, choć przed Jakubem będzie próbował ukryć swoją prawdziwą naturę pod pozorem troski o Kasię i Zosię.

Kasia zostawi Jakubowi list z prawdą o ojcostwie Zosi

Później Kasia spotka się jeszcze z Jakubem, zanim podejmie ostateczną próbę ucieczki. Wręczy mu kopertę z listem, w którym wyjaśni, że to właśnie Karski jest biologicznym ojcem Zosi. Przekaże mu jednak szczególne polecenie: Jakub nie może otworzyć listu, dopóki ona żyje. Karski dostanie więc od Kasi wiadomość, która może całkowicie zmienić jego życie, ale nie będzie mógł od razu poznać jej treści. Prawda o ojcostwie Zosi pozostanie zamknięta w kopercie, a Jakub będzie musiał uszanować ostatnią prośbę kobiety. Tymczasem Mariusz wciąż będzie szukał żony i córki, nie wiedząc, jak wiele Kasia zdążyła już ujawnić.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2