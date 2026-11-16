M jak miłość, odcinek 1958: Basia znajdzie Marysi nowych przyjaciół. Rogowska wreszcie poczuje satysfakcję i bezinteresowność - ZDJĘCIA

Basia z Agnes będą kombinowały, by jakoś pocieszyć Marysię w 1958 odcinku "M jak miłość"

Basia z trudnem znosi rozstanie rodziców i raczej nie do końca się z nim pogodziła. Bardzo kocha zdradzieckiego ojca, nawet mimo oczywistego romansu z Joanną (Dominika Sakowicz). Jak się okaże, młoda Rogowska chyba nie do końca może pogodzić się z tym, że tata naprawdę odchodzi od rodziny, a Marysia zostaje sama. Razem z Agnes spróbują pokombinować, by jakoś doprowadzać do niby przypadkowych spotkań skłóconego małżeństwa. Jednak to nie koniec, ponieważ Basia wymyśli nowy sposób na pocieszanie mamy.

Basia pozna Marysię z nowymi przyjaciółmi

Zamiast pozwolić Marysi na samotne spędzanie czasu w domu w Grabinie, Basia pozna ją z nowymi przyjaciółmi. Nie chodzi bynajmniej o całkiem nieznane grono znajomych, przy których Rogowska musiałaby się pilnować. Chodzi o czworonożnych przyjaciół ze schroniska, gdzie od dawna pomaga Basia.

- Próbuję przekonać Agnes, żeby pojechała ze mną do schroniska, ale ona pisze te swoje artykuły... Mamo, pojedziesz ze mną? - zapyta Basia, ale Rogowska nie będzie chętna. - Popołudniu może? Serio, jest bardzo dużo nowych psów w schronisku i one potrzebują spacerów - dopowie Basia, a mama w końcu się zgodzi.

Marysi poprawi się humor w 1958 odcinku "M jak miłość"

Chociaż początkowo niepewna Marysia, w końcu poczuje moc spędzania czasu na świeżym powietrzu i to w towarzystwie czworonożnych przyjaciół. Widać będzie, że Rogowska uśmiechnie się i nie pożałuje wyjazdu do schroniska. Jednak to oczywiście nie jest koniec bólu po rozstaniu z mężem. Szczególnie że Basia z Agnes będą próbowały doprowadzać do konfrontacji Rogowskich.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.