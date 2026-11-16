M jak miłość, odcinek 1957: To on zostanie ojcem chrzestnym dziecka Budzyńskich. Nie będą mieli wyjścia - ZDJĘCIA

Ciąża Magdy w 1957 odcinku "M jak miłość" powodem do świętowania. Przyjaciele odwiedzą Budzyńskich

W 1957 odcinku "M jak miłość" ciąża Magdy stanie się tematem radosnego spotkania w gronie najbliższych. Po tym, jak Budzyńscy podzielą się szczęśliwą nowiną, Paweł (Rafał Mroczek), Piotrek (Marcin Mroczek) i Kinga (Katarzyna Cichopek) postanowią zrobić im niespodziankę.

Wpadną do mieszkania Magdy i Andrzeja z prezentami dla przyszłych rodziców. Nie zabraknie uroczych ubranek i akcesoriów dla maluszka, które szczególnie rozczulą przyszłą mamę. Wizyta przyjaciół będzie okazją do wspólnego świętowania i rozmów o tym, jak zmieni się życie Budzyńskich po narodzinach dziecka.

Wśród gości pojawi się również Adam Werner, choć dotrze nieco później. Prawnik będzie miał za sobą dzień pełen randkowych rozczarowań, ale to nie odbierze mu ochoty do rozmów o miłości i rodzinie.

Werner zgłosi się na ojca chrzestnego w 1957 odcinku "M jak miłość"? Złoży zaskakującą deklarację

Werner, obserwując w 1957 odcinku "M jak miłość" szczęśliwych Budzyńskich i oglądając rzeczy przygotowane dla dziecka zacznie mówić o tym, jak bardzo chciałby mieć własną rodzinę. Przyzna, że Magda i Andrzej są dla niego wzorem, jeśli chodzi o stabilizację i życiowe priorytety.

- Jesteście dla mnie wzorem. Właściwie priorytety, rodzina, stabilizacja - uzna Adam, oglądając z rozczuleniem rzeczy dla niemowlaka. Chwilę później prawnik przejdzie do konkretów i sam zacznie mówić o sobie jako o przyszłym ojcu chrzestnym dziecka Budzyńskich.

- Słuchajcie, mam! Ja, jako chrzestny, obiecuję przy wszystkich tutaj, że jak będzie miało, miał, miała osiemnastkę, to ja kupię mu...

- Samochód! Mieszkanie! - podsunie Magda.

- Tak, samochód, bezpieczny - przytaknie Werner.

Jego deklaracja wywoła sporo rozbawienia, ale co ciekawe, ani Magda, ani Andrzej nie zaprotestują. Nie przypomną Adamowi, że przecież nie rozmawiali jeszcze o wyborze rodziców chrzestnych. Czyżby prawnik właśnie sam zapewnił sobie tę wyjątkową rolę?

Budzyńscy nie zaprotestują. Adam zostanie ojcem chrzestnym w 1957 odcinku "M jak miłość"?

Wszystko wskazuje na to, że Werner może mieć spore szanse na zostanie ojcem chrzestnym dziecka Magdy i Andrzeja. Sam bardzo chętnie przyjmie tę rolę, a jego przyjaciele nie będą mieli serca studzić entuzjazmu. Tym bardziej że Adam od dawna jest częścią ich życia i może być dla maluszka ważną osobą. Czy Budzyńscy rzeczywiście powierzą mu tak odpowiedzialne zadanie? W 1957 odcinku "M jak miłość" nie padnie formalne potwierdzenie wyboru, ale reakcja przyszłych rodziców z pewnością da Wernerowi powody do nadziei!

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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