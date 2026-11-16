M jak miłość, odcinek 1957: Magda i Paweł razem wychowają swoje dzieci. Tak Zduński zareaguje na ciążę - WIDEO

Magda w 1957 odcinku "M jak miłość" wyzna Pawłowi, że jest w ciąży

Radosna nowina o ciąży Magdy w 1957 odcinku "M jak miłość" rozniesie się wśród ich przyjaciół z lekkim opóźnieniem, bo Budzyńscy będą chcieli mieć pewność, że z dzieckiem wszystko w porządku. Chora na serce Magda do czasu wizyty u kardiologa i kolejnych badań nie przestanie się bać, że nie donosi ciąży.

Na szczęście lekarz Magdy nie będzie miał żadnych wątpliwości, że ciąża rozwija się prawidłowo, że dziecko jest zdrowe i nie ma ryzyka poronienia.

Szczęśliwa Magda w 1957 odcinku "M jak miłość" spotka się z Pawłem, by osobiście powiedzieć mu, że spodziewa się dziecka, że za kilka miesięcy spełni się jej największe marzenie i zostanie matką. Zduński zorientuje się, że w życiu przyjaciółki coś się dzieje.

- Wszystko w porządku, bo widzę, że macie z Andrzejem jakieś napięcie...

- Napięcie to jest dobre określenie. Iskry lecą. A tej iskry będzie dziecko... Jestem w ciąży...

- Co? Naprawdę? No gratuluję! Będziesz najlepszą mamą, zobaczysz!

- Ja myślę... Pamiętasz, jak cię prosiłam, żebyś jeździł ze mną po Grabinie? Jak pojechaliśmy do apteki? Ja musiałam kupić testy, rozumiesz? Teraz już jestem po lekarzu. Wszystko jest dobrze - pochwali się Magda.

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Tak Magda w 1957 odcinku "M jak miłość" przekazała Kindze, że spodziewa się dziecka

Do Magdy i Pawła w 1957 odcinku "M jak miłość" dołączy też Kinga, która zaraz po Andrzeju (Krystian Wieczorek) poznała wynik testu ciążowego. Przyjaciółka przekazała jej wspaniałe wieści podczas wspólnego wyjścia na miasto i szalonej sesji w fotobudce. By uwiecznić zdziwienie Kingi na widok testu ciążowego.

Magda postanowi, że jej dziecko wychowa się z synem Pawła w 1957 odcinku "M jak miłość"

Nagle poruszony Paweł w 1957 odcinku "M jak miłość" wspomni Magdzie, że jego syn Antoś (Mikołaj Jankowski) będzie miał kolegę albo koleżankę. Ale ona wyprowadzi go z błędu. Bo postanowi, że syn Pawła wychowa się z dzieckiem jej i Andrzeja.

- Będzie starszym bratem w zasadzie. Będą się razem wychowywać

- Boże, chciałabym, żeby nasze dzieci wspólnie studiowały i mieszkały na takiej Łowickiej...

- Żeby miały takie miejsce... Za każdym razem, jak tamtędy przejeżdżam, kręci mi się łezka. Cudowne czasy, beztroskie...

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Magda powie Pawłowi o ciąży