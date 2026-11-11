M jak miłość, odcinek 1957: Ciężarna Magda pozna wyniki badań serca! Kardiolog oceni, czy donosi ciążę - ZDJĘCIA

Ciąża Magdy nie będzie zagrożona w 1957 odcinku "M jak miłość"!

Ten poranek Budzyńskich w 1957 odcinku "M jak miłość" rozstrzygnie wszystko i wreszcie Magda i Andrzej dostaną jasną wiadomość od lekarza, czy jej chore serce wpłynie na przebieg ciąży i może zwiększyć ryzyko poronienia.

Przez wiele lat w "M jak miłość" właśnie ze względu na chorobę serca Magdy lekarze odradzali jej zajście w ciążę, chociaż zawsze pragnęła urodzić własne dziecko. Jednak po tym jak 12 lat temu Magda przeszła przeszczep serca musi pozostawać pod kontrolą kardiologa, zażywać leki, które zapobiegając odrzuceniu przeszczepu.

Dopiero w 1957 odcinku "M jak miłość" Budzyńscy dostaną wyniki badań serca Magdy i w końcu odetchną z ulgą. Nie będzie żadnych powodów do strachu, że Magda nie donosi ciąży.

- Rozumiem, że na razie wie tylko Kinga?

- Czekałam na te wyniki, żeby mieć pewność, że wszystko jest dobrze..

Dziecko Magdy i Andrzeja będzie zdrowe w 1957 odcinku "M jak miłość". Donosi ciążę?

Ale na tym nie koniec, bo w 1957 odcinku "M jak miłość" Magda i Andrzej zgłoszą się do kardiologa na wizytę i omówienie wyników badań serca. Lekarz poinformuje Budzyńskich, że Magda ma szansę donosić ciążę i urodzić zdrowe dziecko, jeśli będzie stosować się do zaleceń.

Nie oznacza to jednak zakończenia kontroli u ciężarnej Magdy. Specjalista zaleci dalsze konsultacje kardiologiczne i ginekologiczne w pierwszym trymestrze ciąży.

Radość Andrzeja po wizycie u kardiologa w 1957 odcinku "M jak miłość" nie udzieli się jednak Magdzie, która wcale nie przestanie się bać.

- Popatrz, istnieją lekarze, którzy mówią normalnie, po ludzku, zrozumiale, że wielkości oliwki, że serduszko normalnie, równo pracuje... Aj piękne to nasze...

- "Budzyniątko"? Już to widzisz? A wiesz, kiedy ja będę spokojna, kiedy będę miała czarno na białym, na piśmie z pieczątką napisane - "wszystko jest dobrze".

Ciąża Magdy ogłoszona przyjaciołom w 1957 odcinku "M jak miłość"

Po otrzymaniu wyników badań serca w 1957 odcinku "M jak miłość" Budzyńscy poinformują o dziecku nie tylko swoje dzieci - Anię (Gabriela Świerczyńska) i Maćka (Franciszek Przanowski), ale współpracowników z kancelarii. Przyjaciele po pracy odwiedzą ich w mieszkaniu, żeby uczcić wiadomość, że Magda i Andrzej zostaną rodzicami.

Wśród gości na przyjęciu u Budzyńskich w 1957 "M jak miłość" będą Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) oraz Paweł (Rafał Mroczek) Zduńscy, którzy przyniosą balony i prezenty dla małego "Budzyniątka".

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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