M jak miłość, odcinek 1957: Kinga też będzie w ciąży? Magda zauważy, że przyjaciółka coś ukrywa - ZDJĘCIA

Przyjaciele zrobią Budzyńskim niespodziankę w 1957 odcinku "M jak miłość"

Po ogłoszeniu radosnej nowiny o tym, że Magda jest w ciąży, nadejdzie czas świętowania. Przyjaciele Magdy i Andrzeja zbiorą się po pracy i wpadną do Budzyńskich z prezentami i balonami. Przywiozą zabawki i ciuszki, a przyszła mama zachwyci się niespodzianką. Wtedy Kinga przyjrzy się malutkim ubrankom dla noworodka i sama stwierdzi, że bardzo ją to rozczula.

- Jakie to jest słodkie, jakie malutkie. Kochanie, pamiętasz? - rzuci Kinga.

- Pamiętam. Malutkie ubrania, krótkie noce, na szczęście mamy to już za sobą - przyzna Piotrek.

- Jesteś tego pewny? - zapyta zaczepnie Zduńska.

Kinga w ciąży w 1957 odcinku "M jak miłość" ? Magda zapyta wprost

Po tych słowach Magda od razu zwróci uwagę na zachowanie Kingi.

- Chcesz mi coś powiedzieć? - zapyta Magda, ale Kinga taktowanie przemilczy temat.

Czy to oznacza, że Zduńska planuje kolejne dziecko? Piotrek raczej nie wykaże wielkiego entuzjazmu. Jednak nie wiadomo, co przyniesie przyszłość.

Ciąża Magdy w 1957 odcinku "M jak miłość" będzie gorącym tematem wśród znajomych i rodziny

Nie da się ukryć, że ciąża Magdy będzie mocnym wątkiem w nadchodzących odcinkach "M jak miłość". Zduńscy z Pawłem bardzo ucieszą się na wieści o ciąży Magdy, ale jednak nie dla wszystkich to takie wspaniałe nowiny. Jeszcze tego samego dnia Magda otrzyma wiadomość od Anity (Melania Grzesiewicz), która starała się z Kamilem (Marcin Bosak) o dziecko, ale niestety bezskutecznie.

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.