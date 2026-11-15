M jak miłość, odcinek 1957: Dramatyczne rozstanie Anity i Kamila. Nie wszystko pójdzie po jego myśli – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Anita postanowi wyjechać z matką do Hiszpanii w 1957 odcinku „M jak miłość”!

W 1957 odcinku „M jak miłość” Anita zdecyduje się odejść od Kamila, gdy kolejny raz nie uda jej się zajść w ciążę. Laskowska nie będzie miała już siły na kolejne starania o dziecko. Zwłaszcza, że nie przyniosą one żadnych rezultatów, bo kolejny raz na jej teście ciążowym nie pojawią się upragnione 2 kreski. W zupełnym przeciwieństwie do Magdy, której wszystkie wykonane tak pokażą i to bez żadnych starań!

Ciąża Budzyńskiej w 1957 odcinku „M jak miłość” ostatecznie dobije Laskowską. Anita nie będzie w stanie patrzeć, jak jej przyjaciółka cieszy się z dziecka, którego ona nie będzie mogła mieć. Do tego stopnia, że zdecyduje się wyjechać, ale nie tylko z Warszawy, ale i Polski, bo postanowi dołączyć do matki w Hiszpanii i to aż na cale wakacje!

- Ja nie mam siły już dłużej walczyć. Potrzebuję zrobić sobie przerwę. Muszę się od tego wszystkiego odciąć – zapowie mu Anita.

- Ale to właśnie to samo ci mówiłem, że musisz odpocząć. Dlatego ja już dzwonię do tego spa. W ogóle może na dłużej zarezerwuję? – zaproponuje Kamil.

- Chciałabym pojechać z mamą do tego domu jej przyjaciółki do Hiszpanii... Na całe wakacje – przyzna mu Laskowska, czym ogromnie zszokuje Gryca. Ale nie będzie mieć wyjścia - Zrozum mnie, jeśli ja tu zostanę, to ja się rozpadnę na tysiąc kawałków…

Tak Kamil pożegna ukochaną w 1957 odcinku „M jak miłość”!

W tym momencie w 1957 odcinku „M jak miłość” Anita wyjdzie i zostawi Kamila samego. Gryc nie zdoła zatrzymać ukochanej, która przeniesie się na zewnątrz, ale po chwili do niej dołączy. Tym bardziej, że przemyśli to, co mu powie i z miłości do niej zgodzi się na jej wyjazd. Mimo tego, że straszliwie będzie za nią tęsknił.

- Będę za tobą tęsknił jak potępieniec. Ale jedź… Kocham Cię i zrobię dla ciebie wszystko. Nawet jeżeli to oznacza rozstanie. Na wiele długich nocy… i dni. Będziesz chciała, to przyjadę. Nie będziesz chciała, to dam ci spokój – zapewni ją Gryc.

Tyle tylko, że w 1957 odcinku „M jak miłość” postawi jej przy tym jeden warunek! A mianowicie będzie oczekiwał od niej wierności, aby żaden Hiszpan nie zawrócił jej w głowie, czym w końcu zdoła ją rozbawić!

- Na pewno jest to dla ciebie okej? – upewni się Anita.

- To ty mi dawaj znaki, czy jest wszystko okej? I żadnych Hiszpanów! No zresztą wiesz będzie „¡Hola chica!” – Kamil postawi sprawę jasno.

- Weź – poprosi go rozbawiona ukochana.

- Południowcy – skwituje Gryc.

Melania Grzesiewicz zniknie w 1957 odcinku „M jak miłość”!

I w ten sposób w 1957 odcinku „M jak miłość” Melania Grzesiewicz odejdzie z serialu na dłuższy okres. Ale spokojnie, bo wcale nie na dobre, o czym przekonywała i sama aktorka, tłumacząc swoją decyzję. Zwłaszcza, że przecież w każdej chwili będzie mogła wrócić. Szczególnie, że zakochany Kamil będzie cały czas na nią czekał!

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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