M jak miłość, odcinek 1956: Marysia zatai przed Pawłem prawdę o Jerzym. Nie powie synowi, że spotkała niezwykłego mężczyznę - ZDJĘCIA

Paweł zadba o Marysię po powrocie z Mazur w 1956 odcinku "M jak miłość"

Po trudnych dniach związanych ze zdradą Artura Marysia wróci do Warszawy. Paweł będzie chciał pomóc mamie odzyskać równowagę i choć na chwilę oderwać ją od problemów małżeńskich. Zduński znajdzie dla niej czas, będzie z nią rozmawiał, a nawet zaplanuje wspólną wycieczkę do Otwocka. Nie będzie chciał, by Marysia zamykała się w domu i wciąż rozpamiętywała to, co zrobił jej mąż.

Podczas rozmowy naturalnie wróci temat pobytu na Mazurach. Paweł będzie ciekaw, czy mama odpoczęła i jak poradziła sobie z niespodziewaną wizytą Artura, który przyjechał tam, by prosić ją o kolejną szansę. Marysia nie będzie jednak skłonna opowiadać synowi o wszystkim, co wydarzyło się podczas wyjazdu.

Marysia nie powie Pawłowi o Jerzym. Zatai, kogo poznała na Mazurach

W 1956 odcinku "M jak miłość" Marysia przemilczy znajomość z Jerzym, choć będzie miała o czym opowiadać. Na Mazurach spotkała mężczyznę, któremu uratowała życie, gdy potrzebował pomocy medycznej. Później dowiedziała się, że Jerzy choruje na cukrzycę, a on sam odwdzięczył się jej ogromnym bukietem czerwonych róż. Co więcej, zwierzył się Rogowskiej ze swoich problemów rodzinnych i opowiedział o byłej żonie oraz synu. To mogłoby być dla Marysi początkiem nowej znajomości, szczególnie że po zdradzie Artura potrzebuje teraz czegoś zupełnie innego niż kolejne rozmowy o ratowaniu małżeństwa. Jednak synowi nie zdradzi nawet, że na Mazurach pojawił się ktoś, kto zwrócił jej uwagę. Kiedy Paweł zapyta o wyjazd do spa, Rogowska odpowie dość zdawkowo.

- A jak się udał wyjazd do spa? Odpoczęłaś? - zacznie temat Paweł.

- Trochę odpoczęłam - przyzna niemrawo Marysia.

- Słyszałem, że Artur przyjechał do ciebie. Mamo, jak ty się trzymasz? - zapyta wprost Paweł, ale Marysia spróbuje zmienić temat i skieruje rozmowę na Basię (Karina Woźniak).

Marysia będzie miała kilka innych problemów na głowie

- Basia jest prawie dorosła. Myślę, że sobie poradzi...

- Nie wiem, co z przychodnią. Artur jest współwłaścicielem. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli razem pracować. Nie wiem, może będę musiała zrezygnować, bo...

- Mamo, jak zrezygnować? Niech Artur zrezygnuje! Jak chcesz, mogę z nim o tym porozmawiać.

- Nie, nie podjęłam jeszcze żadnej decyzji... - utnie Marysia.

Choć Paweł będzie starał się wspierać mamę i dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda jej sytuacja po wyjeździe, Marysia nie zdradzi mu najciekawszego szczegółu z pobytu na Mazurach. Jerzy pozostanie jej tajemnicą. Czy znajomość z mężczyzną, któremu uratowała życie, okaże się dla Rogowskiej początkiem czegoś nowego?

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.