M jak miłość, odcinek 1955: Potworne wieści dla Chodakowskich! To Marcin przekaże Olkowi, że Sowiński został zamordowany - ZDJĘCIA

Policjant przesłucha Olka w 1955 odcinku "M jak miłość". Pogrąży go nagranie monitoringu sprzed domu Sowińskiego?

Czy to Olek w 1955 odcinku "M jak miłość" zostanie oskarżony o zabójstwo Sowińskiego? Dwa miesiące temu dyrektora kliniki zabił Mariusz Sanocki (Mateusz Mosiewicz), ale zatarł wszystkie ślady zbrodni, a ciało zabitego Sowińskiego ukrył w lesie pod Piasecznem.

Nie tylko z powodu konfliktu Olka z Sowińskim przed jego tajemniczym zniknięciem, policja wzięła Chodakowskiego na celownik.

Już w 1955 odcinku "M jak miłość" w klinice Olka czeka niemiłe spotkanie z policją, bo gdy śledczy zdobędą nagranie z monitoringu z okolic domu Sowińskiego. Szczęśliwie dla lekarza, film będzie złej jakości, co Olek wykorzysta do swojej obrony.

- Czy to pan? - zapyta podinspektor (Dariusz Pick)

- Trudno powiedzieć, zdjęcie jest niewyraźne…

- To ulica, na której znajduje się dom Aleksandra Sowińskiego. Czy był pan u niego tamtego wieczoru?

- Mówiłem już, że nie! Można wiedzieć, na jakiej podstawie mnie pan przesłuchuje?

- Ja tylko z panem rozmawiam. Szukamy zaginionego człowieka, a tak się składa, że byliście bliskimi współpracownikami… Staramy się odtworzyć wieczór, w którym pan Sowiński widziany był po raz ostatni.

- Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. A teraz proszę wybaczyć, muszę wracać do pacjentów!

Śledztwo Marcina w 1955 odcinku "M jak miłość" i kłamstwo Jakuba

Poszukiwaniami Sowińskiego zajął się także Marcin, który w 1955 odcinku "M jak miłość" powie Jakubowi, jak bardzo martwi się o Olka, bo póki co wszystkie dowody przemawiają przeciwko niemu.

- Chciałbym zrobić w tej sprawie więcej, ale kręcę się w kółko, czuję, że coś przeoczyliśmy…

Karski w odpowiedzi znów Marcina okłamie, bo w 1955 odcinku "M jak miłość" ukryje fakt, że w sprawę zaginięcie Sowińskiego jest zamieszana także Kasia (Paulina Lasota). Znalazł naszyjnik byłej żony w szafce przy łóżku w sypialni dyrektora kliniki. W pełni świadomy, że policja może uznać jego byłą żonę za podejrzaną.

- Kiedy przeszukiwałeś jego dom… Jesteś pewny, że nie było tam śladów jakiejś kobiety, jakichś ubrań, szminki?

- Nie, nic nie wpadło mi w oko…

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Ciało Sowińskiego znalezione w 1955 odcinku "M jak miłość"

W finale 1955 odcinka "M jak miłość" wszystkie serwisy informacyjne podadzą, że policja znalazła ciało zaginionego Aleksandra Sowińskiego w lesie pod Piasecznem. Ale na tym nie koniec, bo do Jakuba odezwie się kolega Adam z policji, który przekaże mu, że Sowiński padł ofiarą zabójstwa.

A kiedy w mieszkaniu Olka i Anety zjawi się Marcin, w 1955 odcinku "M jak miłość" dla Chodakowskich stanie się jasne, że to dopiero początek ich horroru.

- Sorry, że tak bez zapowiedzi, ale to nie na telefon... Znaleziono ciało Sowińskiego. To jeszcze nieoficjalne, ale Sowiński został zamordowany - po tych słowach brata Olek aż zblednie.

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Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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