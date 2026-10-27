M jak miłość, odcinek 1953: Marysia gotowa na rozwód z Arturem! Nawet Judyta nie przekona jej, by wróciła do męża, który nie pierwszy raz ją zdradził - WIDEO

Ostateczna decyzja Marysi w 1953 odcinku "M jak miłość"! Nie wróci do Artura

Rozwód Marysi i Artura to będzie kwestia czasu, bo w 1953 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że nie ma już powrotu, do tego, co między nimi było. Wyjazd na Mazury pozwoli zdradzonej i oszukiwanej Rogowskiej spojrzeć z dystansu, na romans Artura z Joanną (Dominika Sakowicz). Na to, co usłyszała od kochanki męża, że planowali wspólny wyjazd z Grabiny, bo teraz to ją kocha, a z Marysią został tylko z litości.

Do Marysi w 1953 odcinku "M jak miłość" dotrze, że nie może wrócić do Artura, być z mężem i ratować ich związku, skoro nie łączy ich już miłość. Wprawdzie ona nie przestanie kochać męża, ale nie będzie miała wątpliwości, że on zakochał się w Joannie. Będzie gotowa na rozwód z Arturem.

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Zdradzona Marysia nie zaufa znów Arturowi w 1953 odcinku "M jak miłość". Nie pójdą na terapię

Co prawda w 1953 odcinku "M jak miłość" Marysia podejmie ostateczną decyzję, że do Artura nie wróci, ale postanowi jeszcze dać sobie trochę czasu, żeby zdecydować się na rozwód. Kiedy na Mazurach odwiedzi ją Judyta zwierzy się przyjaciółce, że nigdy już nie zaufa Arturowi, bo jego romans z Joanną to przecież nie pierwsza zdrada.

Wiele lat temu Rogowski zdradził żonę z prawniczką Teresą Drawicz (Dominika Łakomska), ale ten romans miał dla niego fatalne skutki.

Nawet z dala od Grabiny w 1953 odcinku "M jak miłość" Marysia nie pogodzi się ze zdradą Artura, która nadal będzie dla niej bardzo bolesna. Nie będzie wiedziała, co teraz robić i jak dalej ułożyć sobie życie.

– Obraz nędzy i rozpaczy, co? Całe życie byłam rozsądna, a teraz ten rozsądek w niczym mi nie pomaga – rozbita Marysia nie będzie ukrywała przed przyjaciółką, jak bardzo cierpi.

- A powiedz mi, myślałaś już o tym, co dalej?

– Rozstanie, rozwód czy próba uporządkowania tego, co zostało po moim małżeństwie – odpowie Rogowska.

- Ale są pary, które przez to przechodzą. Walczą o siebie, idą na wspólną terapię. Jakoś się dogadują... - Judyta uzna, że Marysia musi rozważyć opcję powrotu do Artura. Jeśli wciąż wierzy w ich małżeństwo.

Jednak Marysia w 1953 odcinku "M jak miłość" będzie coraz bardziej gotowa na rozwód. Dojdzie do wniosku, że terapia małżeńska nic już nie pomoże, skoro Artur jest zakochany w innej kobiecie. – Ale to nie jest pierwszy raz... Myślę, że trudno mi będzie zaufać Arturowi...

Taką radę od Judyty usłyszy Marysia w 1953 odcinku "M jak miłość". Podejmie decyzję o rozwodzie!

Judyta nie będzie namawiała Marysi do Artura, ratowania ich rodziny, ale w 1953 odcinku "M jak miłość" doradzi jej, żeby nie podejmowała decyzji o rozwodzie pod wpływem emocji.

Dzięki niej Rogowska podczas pobytu na Mazurach uświadomi sobie, że jest gotowa na nowy rozdział w swoim życiu.

– Marysia, proszę cię o jedną rzecz... Cokolwiek postanowisz, nie podejmuj decyzji pochopnie. Daj sobie czas. Ta decyzja to jest proces. Musisz to czuć, musisz być tego pewna...

Rozwód Marysi i Artura w "M jak miłość" najpewniej rozegra się za kilka tygodni. Być może jeszcze w ostatnich odcinkach w tym roku.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Marysia gotowa na rozwód z Arturem! Nigdy do niego nie wróci