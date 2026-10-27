M jak miłość, odcinek 1953: Marysia odda Arturowi obrączkę! Popędzi męża i zacznie nowe życie bez niego - ZDJĘCIA

Marysia gotowa na nowe życie w 1953 odcinku "M jak miłość"

Złamane serce Marysi w 1953 odcinku "M jak miłość" przestanie już tak bardzo boleć, a wydarzenia, które rozegrają się podczas jej pobytu w spa na Mazurach sprawią, że Rogowska odzyska wiarę w to, że najlepsze co może nastąpić w jej życiu wciąż ma przed sobą! Nie bez znaczenia będzie fakt, że do Marysi dołączy przyjaciółka Judyta (Paulina Chruściel), której zwierzy się z tego, jak przeżywa rozstanie z Arturem i radzi sobie z byłej.

Jaką radę Marysia w 1953 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Judyty? Żeby myślała tylko o sobie i dała sobie czas na nowe otwarcie! Niespodziewanie przyjaciółka zwierzy się Rogowskiej, że poznała kogoś przez internet... To będzie nowa kobieta w życiu Judyty, która jakiś czas temu zakochała się w Marysi i podarowała jej nawet bransoletkę z wyznaniem miłości.

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To Basia powie Arturowi w 1953 odcinku "M jak miłość", gdzie jest Marysia

Ostatecznie na Mazurach w 1953 odcinku "M jak miłość" pojawi się także skruszony Artur, który od córki Basi (Karina Woźniak) dowie się, gdzie jest Marysia. Zanim ruszy za żoną, wróci do domu w Grabinie i przeprosi Basię za błąd, jaki popełnił wdając się w romans z Joanną. Córka zlituje się nad Rogowskim i poda mu adres hotelu Marysi.

Przyjazd Artura do Marysi w 1953 odcinku "M jak miłość" zbiegnie się w czasie z jej pożegnaniem z hotelowej restauracji z Jerzym. Rogowski na własne oczy zobaczy żonę z innym mężczyzną i poczuje ukłucie zazdrości. Ubłaga ją, by zgodziła się na chwilę rozmowy i zacznie przepraszać za romans z Joanną.

- Przepraszam...

- Nie chcę, żebyś mnie przepraszał...

- Chcę cię prosić o jeszcze raz o ostatnią szansę.... Tyle razem zbudowaliśmy, nie przekreślajmy tego - prośba Artura w 1953 odcinku "M jak miłość" spotka się z jej zdecydowaną odpowiedzią.

Marysia popędzi Artura, który już jej nie kocha i odda mu obrączkę w 1953 odcinku "M jak miłość"

Marysia w 1953 odcinku "M jak miłość" wyzna mężowi, że nie mogą być dłużej razem, skoro on już jej nie kocha. Pogoni go, ale zachowując do końca spokój i klasę. I w tym momencie odda Arturowi ślubną obrączkę.

- Tego już nie da się posklejać...

Tak ostatecznie skończy się małżeństwo Rogowskich, a rozwód wydaje się tylko kwestią czasu.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą!

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