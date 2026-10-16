M jak miłość, odcinek 1953: Jerzy zaryzykuje życiem, aby jeszcze raz zobaczyć się z Marysią! Połączy ich więcej niż mogłoby się wydawać - ZDJĘCIA

Marysia uratuje Jerzemu życie w 1953 odcinku "M jak miłość"!

W 1953 odcinku "M jak miłość" Marysia, jak podaje swiatseriali.interia.pl, usłyszy rozpaczliwe wołanie o pomoc w trakcie swojego spaceru po jednym z mazurskich lasów. Oczywiście, Rogowska nie przejdzie wobec tego obojętnie i od razu ruszy na pomoc. Zwłaszcza, gdy wśród drzew dostrzeże nieznajomego mężczyznę, który naprawdę będzie jej potrzebował. Szczególnie, gdy zauważy na jego ręce opaskę, informującą o cukrzycy.

Wówczas w 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowska od razu zacznie podejrzewać, że mężczyzna ma hipoglikemię, dlatego natychmiast zadzwoni po pogotowie. Tyle tylko, że stan nieznajomego z każdą chwilą będzie się pogarszał. Do tego stopnia, że Jerzy w końcu straci przytomność, a co gorsza dostanie drgawek, po których jego serce się zatrzyma. Wtedy Marysia niezwłocznie rozpocznie resuscytację, której nie przerwie aż do przyjazdu ratowników. I tym uratuje mu życie!

- Brawo za szybką, zdecydowaną reakcję. Uratowała mu pani życie - pochwali ją jeden z nich, cytowany przez swiatseriali.interia.pl.

Rogowska nie będzie mogła wyjść z podziwu nad Wielickim w 1953 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1953 odcinku "M jak miłość" i Jerzy będzie tego świadomy, dlatego po przywróceniu krążenia i odzyskaniu przytomności, wypisze się ze szpitala na własne żądanie, aby tylko odnaleźć Marysię i jej podziękować. Na szczęście, Wielickiemu uda się to w jednym z hoteli, gdzie zjawi się z pięknym bukiem czerwonych róż.

- Jak mam pani dziękować? Uratowała mi pani życie… - zacznie Jerzy.

W tym momencie w 1953 odcinku "M jak miłość" Marysia nie zdoła ukryć zdumienia. Zwłaszcza, gdy jeszcze dowie się, co zrobił Jerzy, aby tylko jeszcze raz się z nią spotkać.

- Bałem się, że pani wyjedzie i nie będę mógł pani podziękować… - wyjaśni Wielicki.

Marysia i Jerzy odkryją, jak wiele ich łączy w 1953 odcinku "M jak miłość"!

A w 1953 odcinku "M jak miłość" Jerzemu będzie na tym zależeć tym bardziej, że dwie inne kobiety odmówią mu wcześniej pomocy, sądząc, że jest po prostu pijany. A Marysia nie. Dlatego na zwykłym podziękowaniu i wręczeniu kwiatów wcale się nie skończy! Para usiądzie jeszcze do stolika, gdzie przy wspólnej kawie, Wielicki postanowi jeszcze bardziej otworzyć się przed swoją wybawicielką. Mężczyzna opowie Rogowskiej, jak przed rokiem zbankrutował przez swoją byłą żonę, a jego syn wylądował a więzieniu.

- A ja naprawdę nie mam pojęcia, co dalej zrobić ze swoim życiem - przyzna jej Jerzy.

Te słowa w 1953 odcinku "M jak miłość" zdradzona Marysia zrozumie jak nikt inny. Szczególnie, że sama także będzie zdawała sobie dokładnie to samo pytanie, po kolejnej niewierności Artura (Robert Moskwa).

- Tak, to trochę zabawne, bo tak się składa, że ja też muszę sobie odpowiedzieć… dokładnie na takie samo pytanie - wyzna mu Marysia.

Rogowska i Wielicki będą razem w "M jak miłość"!

Chwilę później w 1953 odcinku "M jak miłość" Jerzy wręczy Marysi swoją wizytówkę, zapewniając przy tym, ze zawsze może na niego liczyć w każdej sprawie. Następnie pocałuje swoją wybawicielkę w dłoń, po czym pożegna się i odejdzie. Tym bardziej, że spokój Rogowskiej zakłóci jej mąż, który przyjedzie za nią na Mazury i zobaczy ją z innym mężczyzną, przez co poczuje ukłucie zazdrości.

Czy w 1953 odcinku "M jak miłość" Artur faktycznie będzie miał się o co martwić? Czy Marysię i Jerzego, będących w tej samej sytuacji życiowej, połączy coś więcej? Czy Rogowska i Wielicki będą razem? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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