Gwiazda M jak miłość bryluje w ciąży. Serialowa Joanna pokazała ciążowy brzuszek - ZDJĘCIA

Dominika Sakowicz pokazała ciążowy brzuszek na premierze

Dominika Sakowicz pojawiła się na premierze sztuki "Moviestar", gdzie zapozowała przed fotoreporterami w dopasowanej sukience podkreślającej ciążowe krągłości. Aktorka nie ukrywa, że oczekiwanie na dziecko jest dla niej wyjątkowym okresem. W mediach społecznościowych dawała już do zrozumienia, jak bardzo cieszy się z nowej roli w życiu, czyli roli mamy.

Ciąża aktorki wzbudza zainteresowanie również dlatego, że jej serialowa postać znalazła się w samym środku jednego z najgorętszych wątków "M jak miłość". Joanna coraz śmielej zbliża się do Artura Rogowskiego, a ich romans doprowadził do poważnego kryzysu w małżeństwie lekarza. Marysia poznała już prawdę o zdradzie i w kolejnych odcinkach postanowi odciąć się od niewiernego męża.

Co dalej z Joanną i Arturem w "M jak miłość"? Marysia wyjedzie z Grabiny

Widzowie "M jak miłość" nie wiedzą jeszcze, jak zakończy się romans Joanny i Artura. Rogowski będzie próbował ratować sytuację i ruszy za żoną, gdy ta wyjedzie z Grabiny. Jednocześnie wiele wskazuje na to, że Joanna nie zamierza tak łatwo zrezygnować z relacji z lekarzem. Zdrada doprowadziła do rozpadu małżeństwa Rogowskich, a pojawienie się młodszej kobiety całkowicie zmieniło życie rodziny.

W tej sytuacji naturalnie pojawia się pytanie, czy scenarzyści nie wykorzystają prywatnej sytuacji Dominiki Sakowicz, by wprowadzić kolejny zwrot akcji. Czy Joanna również mogłaby zajść w ciążę, a Artur stanąłby przed perspektywą zostania ojcem dziecka swojej kochanki? Na razie nie ma potwierdzenia, że taki scenariusz jest planowany. Sama ciąża aktorki nie oznacza automatycznie, że jej bohaterka także będzie spodziewać się dziecka.

Czy serialowa Joanna też będzie w ciąży? Dominika Sakowicz nadal na planie

Jedno jest pewne: Joanna nie zniknie nagle z "M jak miłość". Dominika Sakowicz regularnie pojawia się na planie i bierze udział w nagraniach kolejnych odcinków. Jej bohaterka nadal będzie więc obecna w życiu Artura, a widzowie zobaczą dalszy rozwój wątku, który doprowadził do poważnego kryzysu u Rogowskich. Czy Joanna zostanie z Arturem na dłużej? A może scenarzyści przygotują jeszcze większą niespodziankę i wprowadzą wątek ciąży, który dodatkowo skomplikuje sytuację lekarza? Na odpowiedzi trzeba poczekać.

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