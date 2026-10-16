M jak miłość, odcinek 1949: Olek z Anetą wymyślą plan, jak poinformować Jakuba o ojcostwie. Nie dadzą zniknąć Kasi w Stanach - ZDJĘCIA

Olek wścieknie się na Kasię w 1949 odcinku "M jak miłość" i nie będzie chciał kryć jej kłamstw

W 1949 odcinku "M jak miłość" Olek pozna prawdę o ojcostwie Zosi. Aneta, która wcześniej niechcący zdradzi mężowi sekret przyjaciółki, początkowo spróbuje wycofać się ze swoich słów. Chodakowski nie da się jednak zbyć i w końcu usłyszy, że biologicznym ojcem córki Kasi jest Jakub. Dowie się również, że badania na ojcostwo zostały sfałszowane, a jego przyjaciel przez cały ten czas nie znał prawdy.

Olek będzie wściekły na Kasię. Nie zrozumie, jak mogła tak długo ukrywać przed Jakubem, że jest ojcem Zosi. Szczególnie zaboli go świadomość, że przyjaciel marzy o rodzinie, a tymczasem kobieta pozbawia go możliwości poznania prawdy o własnym dziecku. Lekarz uzna, że takie oszustwo nie może pozostać bez konsekwencji. Zapowie Anecie, że jeśli Kasia sama nie powie Jakubowi prawdy, on zrobi to za nią.

Aneta trzaśnie drzwiami! Olek zagrozi, że wyjawi sekret Kasi

Reakcja Olka wywoła spory konflikt między małżonkami. Aneta zdradziła mu sekret w zaufaniu i nie spodziewała się, że mąż natychmiast postanowi interweniować. Kiedy Chodakowski oznajmi, że nie zamierza dłużej milczeć, kobieta poczuje się oszukana.

Olek i Aneta opracują plan. Jak zmusić Kasię do wyznania prawdy Jakubowi?

Kiedy pierwsze emocje opadną, Aneta wróci do domu, a Olek spróbuje naprawić sytuację. Wyjaśni żonie, dlaczego tak bardzo zależy mu na ujawnieniu prawdy. Nie będzie chciał jej skrzywdzić ani złamać danego jej słowa, ale uzna, że nie mogą dłużej pozwalać Kasi na oszukiwanie Jakuba.

- Kochanie, przepraszam... Jakub jest moim przyjacielem, jeszcze dzisiaj rano opowiadał mi jak marzy o rodzinie i jak bardzo chciałaby mieć taką córeczkę jak Zosia. Przecież wiesz, że nie zawiódłbym twojego zaufania - powie Olek. - Nie zrobiłbym ci tego, ale nie możemy tego tak zostawić, trzeba jakoś zmusić Kasię, żeby powiedziała Mariuszowi i Jakubowi prawdę - uzna twardo lekarz.

Tym razem Olek nie będzie już chciał działać wbrew żonie. Zamiast samodzielnie ujawniać sekret, zaproponuje wspólne rozwiązanie, które doprowadzi do tego, że Kasia wreszcie przestanie kłamać. Aneta zrozumie jego argumenty, choć sama nie będzie wiedziała, jak przekonać przyjaciółkę do wyznania prawdy.

- Zgadzam się, ale ja nie wiem jak to zrobić - powie szczerze Aneta.

Małżonkowie staną więc przed trudnym zadaniem. Będą musieli znaleźć sposób, by Kasia powiedziała prawdę zarówno Jakubowi, jak i Mariuszowi, zanim będzie za późno. Czy uda im się powstrzymać ją przed wyjazdem do Stanów i doprowadzić do wyznania, które całkowicie zmieni życie Karskiego?

M jak miłość. Olek zapyta o kłamstwo Kasi, ale dojdzie do tragedii!