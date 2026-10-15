M jak miłość. Poważna rozmowa Barbary z Simoną. Wyjdzie na jaw ukrywana prawda - ZDJĘCIA, WIDEO

Barbara w końcu porozmawia z Simoną w cztery oczy w "M jak miłość"

Pojawienie się Simony w Grabinie będzie jedną z największych niespodzianek nowych odcinków "M jak miłość". Przyjazd dawnej przyjaciółki wywoła poruszenie wśród Mostowiaków, ale to właśnie spotkanie z Barbarą będzie miało szczególne znaczenie. Obie kobiety łączy wieloletnia znajomość, dlatego po tak długiej przerwie z pewnością nie zabraknie tematów do nadrobienia. Barbara będzie chciała dowiedzieć się, co działo się z Simoną przez wszystkie lata, kiedy nie było jej w Grabinie. Choć kobieta jak zawsze może sprawiać wrażenie pewnej siebie i pełnej energii, nie oznacza to, że jej życie układało się tak, jak sobie wymarzyła. Dopiero spokojna rozmowa bez świadków da przyjaciółkom szansę na poruszenie bardziej osobistych spraw. W pewnym momencie Barbara zada Simonie pytanie, które nada ich spotkaniu poważniejszy ton.

- Jesteś zadowolona ze swojego życia? Jesteś szczęśliwa? - zapyta Barbara w poważnej rozmowie w domu Mostowiaków w Grabinie, kiedy będzie miała okazję porozmawiać z przyjaciółką sam na sam.

Co Simona ukrywała przez lata nieobecności?

To właśnie nowe odcinki "M jak miłość" pokażą, czy Simona zdecyduje się opowiedzieć Barbarze o wszystkim, co wydarzyło się w jej życiu. Na razie nie wiadomo, jakie doświadczenia stoją za jej nagłym powrotem ani czy przyjazd do Grabiny ma związek z konkretnym problemem, z którym kobieta nie potrafi sobie poradzić samodzielnie. Warto przypomnieć, że Agnieszka Fitkau-Perepeczko grała Simonę Möller w latach 2003–2007. Jej postać była związana z Barbarą i rodziną Mostowiaków, ale ostatecznie wyjechała za granicę i na długie lata zniknęła z serialowej fabuły.

Simona zostanie w Grabinie na dłużej

Powrót Simony nie będzie jedynie krótkim epizodem przygotowanym z myślą o fanach pamiętających dawne sezony. Wszystko wskazuje na to, że przyjaciółka Barbary ponownie zagości w życiu Mostowiaków, a jej obecność może przynieść sporo zmian. Jej temperament i bezpośredniość z pewnością ożywią codzienność mieszkańców Grabiny.